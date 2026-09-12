दिल्ली रिज में पौधरोपण की होगी नियमित निगरानी, 70 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के बीच वन विभाग ने मांगे आवेदन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार का वन विभाग रिज में पौधरोपण की नियमित जांच करने की योजना बना रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पौधरोपण कार्य ठीक से हो रहा है और पौधों की देखभाल निर्धारित तरीके से की जा रही है।

वन विभाग एक अधिकारी ने कहा कि विभाग ने पश्चिम वन प्रभाग के अंतर्गत सेंट्रल रिज और दक्षिण वन प्रभाग के अंतर्गत सदर्न रिज में पौधरोपण की कई चरणों में निगरानी के लिए कार्यान्वयन साझेदारों को नियुक्त करने के लिए निविदा आमंत्रित की हैं।