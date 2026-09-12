दिल्ली में 8 दिन के मासूम को 2.5 लाख में बेचा, पड़ोसी की कॉल से खुला राज; पिता और खरीदार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। उत्तम नगर के हस्तसाल स्थित जेजे कॉलोनी में एक पिता ने अपने आठ दिन के नवजात बेटे को 2.5 लाख रुपये में बेच दिया।

पड़ोसी महिला की सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और तकनीकी निगरानी के आधार पर हरियाणा के जींद से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया।

पुलिस ने बच्चे के पिता जयराम और पंजाब के फगवाड़ा निवासी महिला ममता को पकड़ लिया है। पुलिस इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

पड़ोसी महिला की सूचना पर पुलिस ने शुरू की जांच

उपायुक्त कुशल पाल सिंह के अनुसार, आठ सितंबर की रात 9:41 बजे बिना देवी (34) ने पीसीआर कॉल कर सूचना दी कि पड़ोसी के घर बच्चा हुआ था और उसे बेच दिया गया है।

बिना देवी जेजे कॉलोनी, हस्तसाल की रहने वाली हैं। सूचना के बाद उत्तम नगर थाना पुलिस ने जांच शुरू की। जयराम (55) दर्जी का काम करता है। उसकी पत्नी गायत्री गृहिणी है। दंपती के पहले से पांच बच्चे हैं, जिनमें दो बेटे और तीन बेटियां हैं। 28 अगस्त को डाबड़ी मोड़ स्थित दादा देव अस्पताल में उनके छठे बच्चे के रूप में बेटे का जन्म हुआ था। दाई के जरिये बच्चे के खरीदार से हुआ संपर्क पूछताछ में जयराम ने बताया कि वह पड़ोस में रहने वाली 72 वर्षीय अनीता को जानता है। अनीता दाई का काम करती है। जयराम के अनुसार, अनीता ने उसे बताया कि वह नवजात को रखने के इच्छुक व्यक्ति की व्यवस्था कर सकती है।