गर्भपात से इनकार करने पर मिली खौफनाक सजा, दिल्ली से आगरा ले जाकर पिता ने रची बेटी के कत्ल की साजिश

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। तिगड़ी थाना क्षेत्र में आनर किलिंग का मामला सामने आया है। अविवाहिता बेटी के गर्भवती होने से नाराज पिता ने उसकी हत्या कर दी। टेंट हाउस संचालक पिता पहले बेटी को आगरा में अपने पैतृक गांव बासाैनी ले गया। एक रिश्तेदार के साथ उसे चंबल नदी के किनारे ले गया और किनारे पर डूबकर मरने का नाटक करने के लिए राजी किया। सबूत के तौर पर फोटो खींची और वीडियो बनाए।

फिर बेटी को नदी में डूबकर आत्महत्या के लिए मजबूर किया। इनकार करने पर पिता उसे नदी के बीच में लगे गया और तब तक डुबाए रखा, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। 29 जुलाई को वारदात को अंजाम देने के बाद 31 जुलाई को वह दिल्ली लौट आया।

बेटी के बारे में पूछे जाने पर पास-पड़ोस के लोगों को उसके नदी नें डूब जाने की बात कही और सबूत के तौर पर फोटो और वीडियो दिखाए। शक होने पर एक पड़ोसी ने 31 जुलाई को ही पुलिस को फोन कर दिया। जांच करने पर हत्या की बात सामने आने पर पुलिस ने आरोपित पिता व उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। चंबल में स्थानीय प्रशासन की मदद से शव की तलाश जारी है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपित मूलरूप से आगरा में बासौनी के गांव लखनपुरा का रहने वाला है। दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी थाना क्षेत्र में उसका अपना दो मंजिला मकान है, जिसमें परिवार के साथ रहने के अलावा वह टेंट हाउस चलाता है। परिवार में दो बेटी और एक बेटा है।

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पत्नी की कुछ वर्ष पहले मृत्यु हाे चुकी है। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। जबकि मंझली बेटी 18 वर्ष की है, जिसका इलाके में ही रहने वाले एक 17 वर्षीय किशोर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिता ने प्रेमी के स्वजन से बात करने का प्रयास किया था, पर वह शादी के लिए तैयार नहीं थे। एक महीने पहले ही पिता को उसके गर्भवती होने का पता चला। वह पांच महीने के गर्भ से थी।

घुमाने के बहाने ले गया था पैतृक गांव गर्भपात कराने से जब बेटी ने इनकार किया तो उसने साजिश रची। उसे लगा के दिल्ली में बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर करेगा तो पोस्टमार्टम में गर्भवती होने की बात फैल जाएगी और उसकी बदनामी होगी। 28 जुलाई को वह घुमाने के बहाने बेटी को पैतृक गांव बासौनी ले गया।

वहां उसने दामाद को भी बुला लिया। गर्भपात कराने के लिए कुछ रिश्तेदारों के माध्यम से झोलाछाप से बात भी की, पर पांच महीने का गर्भ होने के चलते कोई तैयार नहीं हुआ। इसके बाद उसने बेटी को चंबल नदी में डुबोकर मारने की साजिश रची, ताकि नदी के घड़़ियाल और मगरमच्छ शव को अपना निवाला बना लें और पोस्टमार्टम न कराना पड़े।