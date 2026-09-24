EV खरीदारों की बल्ले-बल्ले! दिल्ली में 21 सितंबर तक 1664 को मिली सब्सिडी, मात्र ढाई माह में 4.80 करोड़ जारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक जुलाई से दिल्ली ईवी नीति 2026 लागू की है। इसके अंतर्गत ईवी खरीदने वालों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रविधान है। ईवी सब्सिडी पोर्टल भी शुरू किया गया है जिससे कि ईवी मालिक आवेदन कर सकें। 21 सितंबर तक इस पोर्टल पर कुल 5678 वाहन मालिकों ने आवेदन किए हैं और इनमें से 1664 को 4.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। अन्य आवेदनों की जांच की जा रही है।

घर बैठे सब्सिडी के लिए करें आवेदन इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले पात्र उपभोक्ता आरसी मिलने के 30 दिनों के भीतर घर बैठे सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन कर अधिकतम 60 दिनों के भीतर आधार-सत्यापित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। पोर्टल पर आवेदन की रियल-टाइम ट्रैकिंग, दस्तावेज अपलोड और पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होती है।

1 अप्रैल, 2028 से नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर भी राहत मुख्यमंत्री का कहना है कि ईवी नीति का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए ईलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना है। इसके प्रति लोगों का रूचि बढ़ रही है। वाहन मालिकों को पारदर्शी तरीके से सब्सिडी प्रदान की जा रही है।