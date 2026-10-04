दिल्ली में EV चार्जिंग ढांचा होगा मजबूत, 382 नए स्टेशनों को मिली मंजूरी; अब टेंडर की तैयारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग ढांचे को मजबूत करने की तैयारी तेज होने जा रही है। भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआइ) ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग ढांचा विकसित करने के लिए 382 स्थलों को मंजूरी दी है।



उर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि राजस्व विभाग और दिल्ली परिवहन निगम ने चार्जिंग ढांचे के लिए कुल 456 स्थलों की पहचान की थी। इनमें से 382 स्थलों को मंत्रालय की मंजूरी मिली है।

सभी स्थानों का दोबारा किया गया मूल्यांकन दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत पिछले तीन महीनों में इन सभी स्थलों का दोबारा मूल्यांकन किया गया। इस दौरान यह देखा गया कि किस जगह पर दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए किस तरह की चार्जिंग सुविधा बेहतर रहेगी।

सरकार ने स्थल का मूल्यांकन बिजली की उपलब्धता और बिजली ग्रिड की क्षमता को ध्यान में रखकर किया है। इसका उद्देश्य भविष्य में बढ़ने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पर्याप्त चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। सूद ने बताया कि सरकार ने परियोजना प्रबंधन इकाई के तौर पर केपीएमजी को भी शामिल किया है।

सभी 382 स्थल का दोबारा मूल्यांकन पूरा हो चुका है। अब इनमें से काम शुरू करने के लिए टेंडर जारी करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के साथ चार्जिंग सुविधा का विस्तार भी जरूरी है।