दिल्ली में 35 लाख की चोरी का पर्दाफाश, मेड ही निकली वारदात की मास्टरमाइंड; पुलिस बरामद किया सामान
राणा प्रताप बाग में 35 लाख रुपये की चोरी का मामला सुलझ गया है, जिसमें घरेलू सहायिका ज्योति को गिरफ्तार ...और पढ़ें
HighLights
राणा प्रताप बाग में 35 लाख की चोरी का पर्दाफाश
घरेलू सहायिका को गिरफ्तार किया गया
पुलिस ने चोरी की 100% संपत्ति बरामद करने का दावा किया
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। राणा प्रताप बाग में हुई करीब 35 लाख रुपये के जेवरात, नकदी व विदेशी मुद्रा आदि की चोरी मामले का भारत नगर थाना पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए घरेलू सहायिका ज्योति (30) को गिरफ्तार किया।
उसके कब्जे से करीब 70 ग्राम सोने की चेन, 40 ग्राम सोने का कड़ा, डायमंड रिंग, सोने की बालियां, पेंडेंट वाली चेन, चांदी जैसी चेन, लोहे की सेफ, पेन ड्राइव, नकदी और विदेशी मुद्रा आदि बरामद किए गए।
बरामद विदेशी मुद्रा में 313 सिंगापुर डॉलर, 250 मलेशियन रिंगिट और 305 यूएई दिरहम, चार हजार रुपये नकद, लिफाफे और सिक्के भी मिले हैं।
29 सितंबर को दर्ज की गई थी रिपोर्ट
पुलिस के अनुसार 29 सितंबर को चोरी की शिकायत पर भारत नगर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस चौकी संगम पार्क की टीम ने तकनीकी निगरानी और स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई।
इस दौरान ज्योति की भूमिका संदिग्ध पाई गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, ज्योति की पहले किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं रही है और उसे हाल में ही नौकरी पर रखा गया था।
शिकायतकर्ता ने भी उसी पर शक जताया था। इसके अलावा विनीता नामक एक और घरेलू सहायिका से पूछताछ की गई थी। पुलिस ने चोरी की संपत्ति की 100 प्रतिशत बरामदगी का दावा किया।
पूछताछ के बाद पुलिस ने डीसू काॅलोनी, आरपी बाग क्षेत्र से चोरी का सामान बरामद किए जाने का दावा किया।
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