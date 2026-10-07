दिल्ली में 35 लाख की चोरी का पर्दाफाश, मेड ही निकली वारदात की मास्टरमाइंड; पुलिस बरामद किया सामान

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। राणा प्रताप बाग में हुई करीब 35 लाख रुपये के जेवरात, नकदी व विदेशी मुद्रा आदि की चोरी मामले का भारत नगर थाना पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए घरेलू सहायिका ज्योति (30) को गिरफ्तार किया।

उसके कब्जे से करीब 70 ग्राम सोने की चेन, 40 ग्राम सोने का कड़ा, डायमंड रिंग, सोने की बालियां, पेंडेंट वाली चेन, चांदी जैसी चेन, लोहे की सेफ, पेन ड्राइव, नकदी और विदेशी मुद्रा आदि बरामद किए गए।

बरामद विदेशी मुद्रा में 313 सिंगापुर डॉलर, 250 मलेशियन रिंगिट और 305 यूएई दिरहम, चार हजार रुपये नकद, लिफाफे और सिक्के भी मिले हैं।

29 सितंबर को दर्ज की गई थी रिपोर्ट

पुलिस के अनुसार 29 सितंबर को चोरी की शिकायत पर भारत नगर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस चौकी संगम पार्क की टीम ने तकनीकी निगरानी और स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई।