टेंडर में फायदा पहुंचाने के बदले ली एक लाख की रिश्वत, दिल्ली में डाॅक्टर और संविदा कर्मचारी को CBI ने पकड़ा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली के पीतमपुरा स्थित भगवान महावीर अस्पताल के एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर और संविदा कर्मचारी को एक लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

आरोप है कि डॉक्टर ने टेंडर से जुड़े मामलों में शिकायतकर्ता को फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत मांगी थी। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

टेंडर रद न हो, इसलिए मांगी रिश्वत

CBI के अनुसार, गिरफ्तार डॉक्टर अस्पताल के मेडिसिन विभाग में आउटसोर्सिंग के लिए नोडल अधिकारी के रूप में भी तैनात था। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग इस उद्देश्य से की थी कि उसे मिला टेंडर रद न हो, बिल समय पर पास हो जाएं और उसकी फाइल में कोई आपत्ति दर्ज न की जाए।

संविदा कर्मचारी के जरिए ली रिश्वत एजेंसी ने इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और जांच के दौरान बुधवार को CBI ने डॉक्टर को उस समय रंगे हाथों पकड़ लिया, जब वह एक संविदा कर्मचारी के माध्यम से रिश्वत की रकम ले रहा था। संविदा कर्मचारी अस्पताल में नर्सिंग अर्दली के तौर पर काम कर रहा था।