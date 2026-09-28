जो गहरे पानी में गोता लगाने था माहिर, उसका डेढ़ फीट गहरे पानी में मिला शव; पहेली में उलझी दिल्ली पुलिस
उत्तरी दिल्ली के यमुना घाट पर फ्लड विभाग के गोताखोर सद्दाम का शव महज डेढ़ फीट पानी में मिला, जिससे ...और पढ़ें
HighLights
उत्तरी दिल्ली के यमुना घाट पर गोताखोर का शव मिला।
माहिर गोताखोर सद्दाम का शव डेढ़ फीट पानी में मिला।
पुलिस मौत के कारणों की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में यमुना घाट पर फ्लड विभाग में तैनात गोताखोर का शव मिलने से हड़कंप मच गई। मृतक की पहचान सद्दाम के रूप में हुई है। उनका शव यमुना में महज करीब डेढ़ फीट पानी में पड़ा मिला। सद्दाम लंबे समय तक पानी के भीतर रहकर गोता लगाने में माहिर थे।
ऐसे में इतनी कम गहराई में उनका शव मिलने से मौत की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है।
पुलिस सभी नजरिये कर रही जांच
उत्तरी जिले की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि सद्दाम ने सोमवार सुबह शराब पी थी। पुलिस को आशंका है कि नशे की हालत में वह दुर्घटनावश पानी में गिर गए। हालांकि, पुलिस ने अभी इसे अंतिम निष्कर्ष नहीं माना है और सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है।
देर तक घर नहीं पहुंचा तो शुरू हुई तलाश
पुलिस के मुताबिक, सोमवार को सद्दाम के देर तक घर नहीं पहुंचने पर स्वजन को चिंता हुई। उन्होंने तलाश शुरू की और कई संभावित स्थानों पर उसके बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद स्वजन उनकी ड्यूटी वाली जगह पर पहुंचे और वहां मौजूद साथी गोताखोरों से सद्दाम के बारे में पूछताछ की। साथी गोताखोरों ने भी उनकी तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान यमुना के पानी में सद्दाम का शव पड़ा मिला। इसकी सूचना दोपहर में पुलिस को दी गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्वजन और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि सद्दाम की मौत पानी में डूबने से दुर्घटनावश हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह रही। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।