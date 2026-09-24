दिल्ली में भ्रष्टाचार का खुलासा: सरकारी खजाने को चूना लगा रहे थे अफसर, लाखों की नकदी हुई बरामद

वी के शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली में भ्रष्टाचार में लगातार पकड़े जा रहे अधिकारियों के मामलों ने सरकारी विभागों और निगमों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के जरिये कुछ अधिकारी-कर्मचारी सरकारी खजाने को चूना लगाकर संपत्ति जुटा रहे हैं।

वहीं, कार्रवाई शुरू हुई है तो मामले सामने आ रहे हैं। लगातार घाटे में चल रहे दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) और एमसीडी के अधिकारियों के पकड़े जाने पर उनके यहां लाखों की नकदी मिली है। पिछले सात दिनों में तीन बड़े मामले सामने आए हैं।