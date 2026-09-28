ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए नेता-कार्यकर्ता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजीव भवन से निर्वाचन सदन की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डीडीयू मार्ग पर ही रोक दिया और प्रदेश अध्यक्ष सहित अनेक कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी की।



देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस का विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया नहीं जाता। उन्होंने एसआइआर में मतदाता सूची से नाम हटाने-जोड़ने और चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की व्यापक एवं स्वतंत्र समीक्षा की मांग की। उन्होंने चुनाव आयोग के भीतर निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।



प्रदर्शनकारियों में पार्टी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन, पूर्व सांसद रमेश कुमार, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अल्का लांबा, दिल्ली के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ, डा नरेंद्र नाथ, प्रदेश संगठन महासचिव पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, निगम में सदन के पूर्व नेता जितेंद्र कुमार कोचर, प्रदेश उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल सहित और भी नेता-कार्यकर्ता मौजूद थे।



भारतीय युवा कांग्रेस (आइवाइसी) ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे, चुनाव आयोग के कामकाज एवं निर्णय प्रक्रिया से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की। आइवाइसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि हर भारतीय का वोट पवित्र है और उस वोट की रक्षा करने वाली संस्था संदेह से परे होनी चाहिए।