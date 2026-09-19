दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नाम वोटर लिस्ट में हुआ मान्य, चुनाव आयोग ने दी सफाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर 2026) प्रक्रिया के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को नोटिस दिए जाने की खबरों पर चुनाव आयोग ने शनिवार को स्थिति साफ की है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), शालीमार बाग द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री का नाम पूरी तरह वैध कर दिया गया है।

सामान्य सत्यापन प्रक्रिया का था हिस्सा आयोग के अनुसार, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान गणना फार्म (Enumeration Form) में दी गई जानकारियों के आधार पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (जो कि विधानसभा क्षेत्र-14 शालीमार बाग से पंजीकृत मतदाता हैं) का नाम तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies) की सूची में दर्ज हुआ था।