केजरीवाल के परिवार को SIR का नोटिस, AAP के दावे पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब

आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार का नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की प्रक्रिया पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 'आप' ने सोशल मीडिया के जरिए चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, 'क्या इस देश में सब कुछ सिर्फ सुप्रीम लॉर्ड को खुश रखने के लिए हो रहा है? चुनाव आयोग, यह कैसे संभव है कि तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट से गायब हैं?'

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी मिला था नोटिस

निर्वाचन आयोग की इस एसआईआर प्रक्रिया के तहत केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी नोटिस जारी किया गया था। सीएम रेखा गुप्ता की शालीमार बाग वोटर लिस्ट एंट्री को 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' (तार्किक विसंगति) के रूप में चिह्नित किया गया था।