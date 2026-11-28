सीएम रेखा गुप्ता ने नागरिकों से हेल्पलाइन नंबर 181 और 112 सेव करने की अपील की
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से महिला सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबर 181 और 112 मोबाइल में सेव करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता के लिए इन नंबरों का होना अत्यंत आवश्यक है।
HighLights
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला सुरक्षा पर जोर दिया।
हेल्पलाइन नंबर 181 और 112 सेव करने की अपील।
आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित करने का लक्ष्य।
डिजिटल टीम, दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के नागरिकों से महिला सुरक्षा और त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अपील की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 को अपने मोबाइल फोन में अनिवार्य रूप से सेव रखें और इन्हें अपने परिवार के सदस्यों व परिचितों के साथ भी साझा करें।
सीएम रेखा गुप्ता ने की अपील
अपने निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी आपातकालीन या संकट की स्थिति में समय पर मदद मिलना बेहद आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि फोन में ये नंबर पहले से सुरक्षित होने से कठिन समय में बिना किसी देरी के प्रशासन और पुलिस की सहायता ली जा सकती है।
महिला सुरक्षा के प्रति अपनी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता
इस संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री ने राजधानी में महिला सुरक्षा के प्रति अपनी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण प्रदान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए आम नागरिकों की जागरूकता व सतर्कता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य आपात सेवाओं तक आम जनता की पहुंच को और अधिक सुगम व त्वरित बनाना है।