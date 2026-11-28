डिजिटल टीम, दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के नागरिकों से महिला सुरक्षा और त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अपील की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 को अपने मोबाइल फोन में अनिवार्य रूप से सेव रखें और इन्हें अपने परिवार के सदस्यों व परिचितों के साथ भी साझा करें।

सीएम रेखा गुप्ता ने की अपील अपने निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी आपातकालीन या संकट की स्थिति में समय पर मदद मिलना बेहद आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि फोन में ये नंबर पहले से सुरक्षित होने से कठिन समय में बिना किसी देरी के प्रशासन और पुलिस की सहायता ली जा सकती है।