लिवर-किडनी, फेफड़े और क्या-क्या अंग दान करेंगी CM रेखा गुप्ता? सोटो के मंच से किया बड़ा एलान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए एक आधिकारिक मंच स्टेट आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गनाइजेशन (सोटो) तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने इस मंच से सबसे पहले अंगदान की घोषणा की।

उन्होंने इसके लिए औपचारिकता पूरी की। इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया गया।

महत्वपूर्ण अंग दान करने की घोषणा

इस प्रमाण पत्र के अनुसार, उन्होंने मृत्यु के उपरांत उनका हृदय, आंत, पेंक्रियाज, लिवर, किडनी, फेफड़े, बोन सहित अन्य महत्वपूर्ण अंग दान करने की घोषणा की है। जिससे उनकी मृत्यु के बाद किसी और का जीवन बचाया जा सका।