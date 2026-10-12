'कॉलेजों के आसपास बढ़ेंगी सुरक्षा, डार्क स्पॉट्स पर नजर', CM रेखा गुप्ता का छात्राओं को आश्वासन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में कॉलेजों के आसपास छात्राओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए डार्क स्पाट्स की पहचान, सुरक्षा ऑडिट और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में विभिन्न कॉलेजों की छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि छात्राओं के सुझावों पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

सीएम रेखा गुप्ता के आगे छात्राओं ने रखी अपनी मांग बैठक में लेडी श्रीराम कॉलेज, गार्गी कालेज, दौलत राम कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, मैत्रेयी कालेज, अदिति महाविद्यालय, भारती कॉलेज और जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज सहित विभिन्न संस्थानों की छात्राओं ने सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए।

उन्होंने कॉलेजों के आसपास स्ट्रीट लाइट लगाने, पिंक बूथों की उपलब्धता बढ़ाने, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, नियमित पुलिस गश्त और सीसीटीवी निगरानी मजबूत करने की मांग की। बस सुविधा और शिकायत निवारण पर भी जोर छात्राओं ने सिरी फोर्ट रोड, कमला नेहरू कॉलेज, मुखर्जी नगर और बत्रा सिनेमा सहित छात्र-बहुल क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने का सुझाव दिया। ऑफ-कैंपस कॉलेजों तक डीटीसी बसों की पर्याप्त उपलब्धता, निर्धारित स्टॉप पर बसों के रुकने, पीजी क्षेत्रों में निगरानी और मेट्रो स्टेशनों से कॉलेजों तक सुरक्षित आवागमन का मुद्दा भी उठाया गया।