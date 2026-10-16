‘Game over, bro...रिजीम चेंज का एजेंडा बेनकाब', मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर किया तीखा हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में चल रहे धरना-प्रदर्शन के बीच विपक्षी दलों और अन्य प्रदर्शनकारियों पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने शुक्रवार को विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनका असली मकसद विरोध-प्रदर्शन नहीं, बल्कि 'रिजीम चेंज' यानी सत्ता परिवर्तन है।

लिखा- Game over, bro मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर पोस्ट किया गया, 'Game over, bro. The agenda is EXPOSED! It was never about protest. It was all about ‘Regime Change’!” उन्होंने आगे कहा, 'कुर्सी की इतनी भूख है कि युवाओं और किसानों को मोहरा बनाने से लेकर जाति-भाषा के नाम पर समाज को बांटने और देश की संवैधानिक संस्थाओं की साख पर हमला करने तक हर हथकंडा अपनाने को तैयार हैं।'