CM रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से की मुलाकात, विकास की प्राथमिकताओं पर हुई चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज लोक निवास में दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की।

सीएम गुप्ता और एलजी तरनजीत सिंह संधू के बीच इस दौरान दिल्ली के विकास की प्राथमिकताओं तथा त्योहारों के मौसम में राजधानी भर में सुचारु नागरिक व्यवस्थाएं, जन सुरक्षा और आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा हुई।

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