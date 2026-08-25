CM रेखा गुप्ता का दावा- शकूर बस्ती से ओखला तक पानी-सीवर के बड़े प्रोजेक्ट पर हो रहे काम, कई योजनाएं मंजूर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पानी की आपूर्ति और सीवरेज को दिल्लीवासियों की सबसे बड़ी पुरानी समस्याओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि लगभग आधे दिल्ली में औपचारिक पाइप लाइन कनेक्शन नहीं थे और 50 साल पुरानी जीर्ण-शीर्ण सीवर लाइनें थीं। सरकार के कार्यभार संभालने के बाद पिछले 18 महीनों में हुई प्रगति उल्लेखनीय है।

647 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर कनेक्शन का काम चल रहा मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली अब सही हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार विरासत में मिली समस्याओं को हल करने के लिए व्यापक योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। साथ ही, उन्होंने दावा किया कि 647 अनधिकृत कॉलोनियों में घरों के सीवर कनेक्शन का काम चल रहा है, जिसमें 5,44,680 घर शामिल हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में स्वीकृत परियोजनाओं का उल्लेख किया...