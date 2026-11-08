सीएम रेखा गुप्ता ने सुरक्षाकर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों और सफाई कर्मचारियों को दी दीवाली की शुभकामनाएं, उनके योगदान को सराहा

डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली। दीपावली के शुभ अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है, जिनकी अथक मेहनत और समर्पण की वजह से लाखों परिवार शांति, सुरक्षा और खुशी के साथ यह त्योहार मना पाते हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा, "हर दीपावली के जश्न के पीछे अनगिनत हाथ हैं जो बिना थके काम करते हैं।" उन्होंने सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिकों, दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित रखने वाले दिल्ली पुलिस के जवानों, जीवन रक्षक दमकलकर्मियों और आपातकालीन सेवा कर्मचारियों को सलाम किया।

इसके साथ ही, उन्होंने शहर को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मचारियों, आशा दीदियों (ASHA), नर्सों, स्वास्थ्य पेशेवरों और उन सभी मेहनतकश लोगों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं, जो दिल्ली को सुचारू रूप से चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।