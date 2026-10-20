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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मिंटो रोड दुर्गा पूजा में लिया भाग

By Digital Desk Edited By: Sachin Jha
Published: Tue, 20 Oct 2026 01:05 PM (IST)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मिंटो रोड काली मंदिर में दुर्गा पूजा समारोह में भाग लिया। उन्होंने मां दुर्गा का आशीर्वाद ...और पढ़ें

सीएम रेखा गुप्ता ने दुर्गा पूजा में लिया हिस्सा ( फोटो स्रोत : जागरण )

सीएम रेखा गुप्ता ने दुर्गा पूजा में लिया हिस्सा ( फोटो स्रोत : जागरण )

HighLights

  1. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुर्गा पूजा समारोह में भाग लिया।

  2. मिंटो रोड काली मंदिर में मां दुर्गा के दर्शन किए।

  3. सुख-समृद्धि की कामना की, सांस्कृतिक विरासत पर जोर दिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को मिंटो रोड काली मंदिर परिसर पर आयोजित दुर्गा पूजा समारोह में शामिल हुईं।

इस अवसर पर उन्होंने मां दुर्गा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की।

दुर्गा पूजा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आस्था और परंपराओं का प्रतीक है, जो समाज में भक्ति, एकता और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देती है।

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