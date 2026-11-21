डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली। दिल्ली में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए कॉलेज का सफर अब और भी सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक होने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कमला नेहरू कॉलेज (KNC) के 'कॉलेज डे' समारोह में शिरकत करते हुए छात्राओं को बड़ी सौगात दी और दो नई ‘यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल’ बस सेवाओं का शुभारंभ किया।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य दिल्ली विश्वविद्यालय (खासकर साउथ कैंपस) की छात्राओं को सुरक्षित और डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुहैया कराना है, ताकि उन्हें सफर में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेडीज स्पेशल बसों के नए रूट छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन बसों को दो प्रमुख मेट्रो स्टेशनों से सीधे कॉलेजों तक जोड़ा गया है। पहला रूट: लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से गार्गी कॉलेज तक।

दूसरा रूट: ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन से कमला नेहरू कॉलेज तक। At Kamala Nehru College’s College Day celebrations, inaugurated the new ‘Vande Mataram’ Academic Block and launched two University Ladies’ Special bus routes. 📍 Laxmi Nagar Metro Station → Gargi College 📍 Green Park Metro Station → Kamala Nehru College These initiatives aim to make college commutes safer and education more accessible, empowering our daughters to pursue their dreams with confidence. #ViksitDelhi — Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 21, 2026 'वंदे मातरम्' अकादमिक भवन का उद्घाटन इस खास अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिर्फ बस सेवाओं को ही हरी झंडी नहीं दिखाई, बल्कि कमला नेहरू कॉलेज परिसर में नवनिर्मित 'वंदे मातरम्' अकादमिक भवन का भी उद्घाटन किया। यह नया ब्लॉक छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक माहौल और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।