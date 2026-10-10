CJP नेताओं को छोड़ सभी लोग रिहा, मेट्रो स्टेशनों के एग्जिट-एंट्री गेट खुले; कल से खुलेंगी शराब की दुकानें
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन के बाद सुरक्षा व्यवस्था सामान्य हो रही है। दिल्ली पुलिस ने ...और पढ़ें
HighLights
CJP नेताओं को छोड़कर अन्य सभी हिरासत से रिहा
दिल्ली मेट्रो के सभी प्रवेश-निकास द्वार खुले, सुविधा बहाल
शराब की दुकानें 11 अक्टूबर से फिर से खुलेंगी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर की गई सुरक्षा सख्ती के बाद अब हालात सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने हिरासत केंद्रों में रखे गए लोगों में से CJP नेताओं को छोड़कर अन्य सभी को रिहा कर दिया है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, CJP नेताओं के मामले में नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं, दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। सभी संबंधित स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है।
CJP नेताओं पर जारी रहेगी कानूनी प्रक्रिया
पुलिस सूत्रों के अनुसार, हिरासत केंद्रों में रखे गए लोगों को छोड़ दिया गया है, जबकि पार्टी के नेताओं को फिलहाल हिरासत में रखा गया है। उनके संबंध में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम के बीच राजधानी में आम लोगों की आवाजाही से जुड़ी पाबंदियों में भी राहत मिली है।
दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर आवाजाही बहाल
प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद किए गए थे। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
अब दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। संबंधित स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी उपलब्ध है। इससे यात्रियों को मेट्रो बदलने और अपनी मंजिल तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी।
कल से खुल सकती हैं शराब की दुकानें
प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 9 और 10 अक्टूबर को राजधानी में खुदरा शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया था।
यह फैसला दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया था। आदेश के दायरे में संबंधित लाइसेंस श्रेणियों वाली सरकारी और निजी खुदरा शराब की दुकानें शामिल थीं। हालांकि, लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां, बार और क्लबों के संचालन पर यह पाबंदी लागू नहीं थी।
अब शनिवार, 10 अक्टूबर को बंदी की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद रविवार, 11 अक्टूबर से खुदरा शराब की दुकानें खुलेंगी।
(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)
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