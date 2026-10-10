CJP नेताओं को छोड़ सभी लोग रिहा, मेट्रो स्टेशनों के एग्जिट-एंट्री गेट खुले; कल से खुलेंगी शराब की दुकानें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर की गई सुरक्षा सख्ती के बाद अब हालात सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने हिरासत केंद्रों में रखे गए लोगों में से CJP नेताओं को छोड़कर अन्य सभी को रिहा कर दिया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, CJP नेताओं के मामले में नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं, दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। सभी संबंधित स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है।

CJP नेताओं पर जारी रहेगी कानूनी प्रक्रिया पुलिस सूत्रों के अनुसार, हिरासत केंद्रों में रखे गए लोगों को छोड़ दिया गया है, जबकि पार्टी के नेताओं को फिलहाल हिरासत में रखा गया है। उनके संबंध में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम के बीच राजधानी में आम लोगों की आवाजाही से जुड़ी पाबंदियों में भी राहत मिली है।