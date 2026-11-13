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छठ के रंग में रंगी दिल्ली: सोनिया विहार में भव्य लाइट एंड साउंड शो ने मोहा मन

By Digital Desk Edited By: Rajat Gupta
Published: Fri, 13 Nov 2026 08:37 PM (IST)

दिल्ली में छठ महापर्व की धूम है, सोनिया विहार में यमुना किनारे भव्य लाइट एंड साउंड शो ने श्रद्धालुओं का ...और पढ़ें

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HighLights

  1. सोनिया विहार में भव्य लाइट एंड साउंड शो ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया।

  2. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ को और भव्य बनाने का संकल्प लिया।

  3. छठ महापर्व दिल्ली की सांस्कृतिक विविधता का अभिन्न अंग बना।

डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली। छठ महापर्व की छटा से पूरी दिल्ली सराबोर हो गई है। यमुना किनारे आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सोनिया विहार में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित भव्य लाइट एंड साउंड शो ने छठ के इस पावन पर्व को और भी खास बना दिया है।

रोशनी और भक्ति गीतों से जगमगाया यमुना तट

सोनिया विहार घाट पर आयोजित लाइट एंड साउंड शो ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छठी मैया के भक्तिमय गीतों और मनमोहक रोशनी ने पूरे माहौल को भक्ति और उत्साह से भर दिया। लेजर लाइट्स के माध्यम से छठ पूजा के महत्व और पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया, जिसने उपस्थित श्रद्धालुओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया।

 

 

इस बार और भी भव्य होगा छठ: सीएम रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इस बार छठ महापर्व को और भी भव्य और दिव्य रूप से मनाने का संकल्प लिया है। सोनिया विहार का यह आयोजन उसी संकल्प की एक झलक मात्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर रही है ताकि वे पूरे हर्षोल्लास के साथ इस महापर्व को मना सकें। घाटों की सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

दिल्ली में छठ का बढ़ता महत्व

दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचलियों के लिए छठ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन बड़े पैमाने पर होने लगा है और यह शहर की सांस्कृतिक विविधता का एक अभिन्न अंग बन गया है। लाइट एंड साउंड शो जैसे आयोजन न केवल पर्व की भव्यता को बढ़ाते हैं, बल्कि दिल्ली की बहुसांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करते हैं।

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