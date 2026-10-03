Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली में खतरनाक बस ड्राइविंग पर ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 154 चालान और दो बसें जब्त

By Mohammed Saqib Edited By: Kapil Kumar
Published: Sat, 03 Oct 2026 08:58 AM (IST)

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खतरनाक तरीके से बस चलाने वाले चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 154 बसों ...और पढ़ें

ट्रैफिक पुलिस ने बसों के चालान काटे। AI जनरेटेड

ट्रैफिक पुलिस ने बसों के चालान काटे। AI जनरेटेड

HighLights

  1. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया।

  2. खतरनाक ड्राइविंग पैटर्न के कारण 154 बसों का चालान किया गया।

  3. गंभीर यातायात उल्लंघन पर दो बसों को जब्त किया गया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही बस की एक छोटी-सी लापरवाही कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक को प्रभावित कर सकती है।

अचानक लेन बदलना, गलत तरीके से ओवरटेक करना या बीच सड़क पर खतरनाक तरीके से ब्रेक लगाना बस के आसपास चल रहे दर्जनों वाहनों को एक साथ ब्रेक लगाने या दिशा बदलने के लिए मजबूर कर सकता है।

154 बसों का चालान

इसी खतरे को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने बृहस्पतिवार को पूरी दिल्ली में बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 154 बसों का चालान किया गया, जबकि गंभीर यातायात उल्लंघन करने वाली दो बसों को जब्त किया गया।

बसों की मूवमेंट पर खास नजर

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात दिनेश कुमार गुप्ता के मुताबिक, विशेष अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने प्रमुख मार्गों और ट्रैफिक सर्किलों में बसों की मूवमेंट पर खास नजर रखी।

इस बार पुलिस का केंद्र सिर्फ दस्तावेज या सामान्य नियमों की चेकिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बस चालक के ड्राइविंग पैटर्न और सड़क पर पैदा होने वाले रिस्क को भी देखा गया। ऐसे मामलों में कार्रवाई की गई, जिनमें चालक का ड्राइविंग तरीका दूसरे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के लिए खतरा बन सकता था।

यह भी पढ़ें- पलवल में एनएच-19 पर हुड़दंगबाजी और रील्स बनाना पड़ा भारी, 35 हजार चालान के साथ दो गाड़ियां जब्त