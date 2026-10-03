दिल्ली में खतरनाक बस ड्राइविंग पर ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 154 चालान और दो बसें जब्त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही बस की एक छोटी-सी लापरवाही कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक को प्रभावित कर सकती है।

अचानक लेन बदलना, गलत तरीके से ओवरटेक करना या बीच सड़क पर खतरनाक तरीके से ब्रेक लगाना बस के आसपास चल रहे दर्जनों वाहनों को एक साथ ब्रेक लगाने या दिशा बदलने के लिए मजबूर कर सकता है।

154 बसों का चालान

इसी खतरे को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने बृहस्पतिवार को पूरी दिल्ली में बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 154 बसों का चालान किया गया, जबकि गंभीर यातायात उल्लंघन करने वाली दो बसों को जब्त किया गया।