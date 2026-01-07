Language
    दिल्ली में मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन से तनाव, बवाल पर पुलिस ने दर्ज की FIR; फुटेज से पहचान कर 5 पर शिकंजा

    By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:24 AM (IST)

    News Article Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस पर हुए पथराव और हंगामे के मामले में अब कानूनी शिकंजा कस दिया गया है।

    पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा, पुलिस पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

    पुलिस के मुताबिक FIR में धारा 221, 132, 121, 191(2), 191(3), 223(ए), 3(5) BNS और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (PDPP Act) की धारा 3 लगाई गई हैं।

    Delhi News

    बीट इंटेलिजेंस के आधार पर हिरासत में लिए गए पांच लोग 

    पुलिस ने बताया कि बीट इंटेलिजेंस और सीसीटीवी/ड्रोन फुटेज के आधार पर 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सभी की पहचान फुटेज से मिलान कर की जा रही है। जल्द ही इनकी भूमिका स्पष्ट होने के बाद औपचारिक गिरफ्तारी की जाएगी।

    Delhi News

    रात 1 बजे शुरू हुई कार्रवाई, सुबह 7 बजे तक चला बुलडोजर

    संयुक्त आयुक्त मध्य रेंज मधुर वर्मा के अनुसार, बुधवार तड़के करीब 1 बजे पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जो सुबह 7 बजे तक चली।

    Delhi News1

    इस दौरान अवैध लाइब्रेरी, बैंक्वेट हॉल, डिस्पेंसरी, पब्लिक टॉयलेट और एक बड़ा हॉल ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये सभी निर्माण बिना अनुमति के और नियमों के खिलाफ बनाए गए थे, जिन्हें पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका था।

    पथराव, लाठीचार्ज और एफआईआर

    तोड़फोड़ शुरू होते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। झड़प में 5 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया।

    Delhi news 3

    घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है, ताकि दोबारा किसी तरह की हिंसा न हो। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर फुटेज के आधार पर पांच लोगों को हिरासत में लिया है।

