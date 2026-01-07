Language
    Video: दिल्ली में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाते ही बवाल, आंसू गैस छोड़े और लाठीचार्ज; तस्वीरों में देखें हालात

    By Mohammad SaqibEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 09:49 AM (IST)

    पुरानी दिल्ली में अवैध निर्माण हटाने के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। बुधवार तड़के हुई इस कार्रवाई में लाइब्रेरी, बैंक्वेट हॉल सहित ...और पढ़ें

    मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बुधवार तड़के हालात बेकाबू हो गए। कार्रवाई के दौरान लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई।

    मध्य रेंज के संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा के अनुसार, कार्रवाई रात करीब एक बजे शुरू की गई, जो सुबह सात बजे तक लगातार चली। इस दौरान अवैध रूप से बनाए गए लाइब्रेरी, बैंक्वेट हॉल, डिस्पेंसरी, पब्लिक टॉयलेट और एक बड़े हॉल को ध्वस्त किया गया।

    अधिकारियों के मुताबिक, ये सभी निर्माण बिना किसी वैध अनुमति और नियमों के विपरीत किए गए थे, जिन्हें पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका था। कार्रवाई से पहले इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी।

    तोड़फोड़ शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया और उपद्रवी तत्वों ने पुलिस और निगम टीम पर पथराव कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए।

    पथराव और झड़प के दौरान पांच पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए। सभी को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, ताकि दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो।

    संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि पथराव करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अब तक छह लोगों को हिरासत में लिया गया है। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी की जाएगी।

    पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।

    फ्लाइओवर प्रोजेक्ट और अतिक्रमण का कनेक्शन

    नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से राजघाट तक प्रस्तावित फ्लाइओवर का निर्माण रेलवे विभाग द्वारा किया जाना है। इस परियोजना के तहत पीछे की ओर पिलर भी गढ़े जा चुके हैं, लेकिन मौके पर मौजूद अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा था।

    प्रशासन के अनुसार, जिस अवैध निर्माण को हटाया गया, उसमें वजू करने का इलाका भी शामिल था, जो फ्लाइओवर की एलाइनमेंट में आ रहा था। इसी वजह से इसे तोड़ना जरूरी बताया गया, ताकि रेलवे का फ्लाइओवर प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके।