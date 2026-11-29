मुकेश ठाकुर, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में छावला थाना क्षेत्र के दीनपुर एक्सटेंशन में कूड़ा फेंकने को लेकर चल रहे विवाद में एक पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट के घर पर गोलियां चला दीं।

जानकारी के अनुसार, गोलियां घर के लोहे के मुख्य गेट को भेदते हुए अंदर तक पहुंच गईं। घर के अंदर रखे फूलदान और अन्य सामान में गोलियां लगीं। घटना के समय घर में डिप्टी कमांडेंट की पत्नी और बेटा मौजूद थे।

गनीमत रही कि कोई गोली किसी व्यक्ति को नहीं लगी और परिवार के लोग बाल-बाल बच गए। परिवार के सदस्यों का कहना है कि हमलावरों ने करीब 15 राउंड फायरिंग की। बेटे के पैर का ऑपरेशन हुआ है और वह घर पर ही था। पुलिस को घटनास्थल से तीन खाली कारतूस मिले हैं।

द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह के अनुसार, 28 नवंबर की रात करीब 10:23 बजे पुलिस को दीनपुर एक्सटेंशन में फायरिंग की पीसीआर कॉल मिली थी। सूचना देने वाले 24 वर्षीय आदर्श ने बताया कि एक व्यक्ति उसके घर के सामने गोलियां चलाकर फरार हो गया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो घटनास्थल से तीन खाली कारतूस बरामद हुए। अपराध शाखा और एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।

कूड़ा फेंकने को लेकर पुराना विवाद पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आदर्श और मुख्य आरोपी पड़ोसी हैं। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि रात करीब 10:15 बजे जब आदर्श के घर का मुख्य दरवाजा बंद था, तभी तीन मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आरोपी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा।