    Delhi Blast: विदेशी डिग्री वाले डॉक्टरों पर दिल्ली पुलिस की कड़ी नजर, सभी अस्पतालों को 48 घंटे का अल्टीमेटम

    By Anoop Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:53 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने हालिया विस्फोट के मद्देनजर विदेशी मेडिकल डिग्री वाले डॉक्टरों पर सख्ती बढ़ा दी है। सभी अस्पतालों को 48 घंटे के भीतर विदेशी डिग्री धारकों के दस्तावेजों की जांच करने और पुलिस को सूचित करने का आदेश दिया गया है। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

    फाइल फोटो

    अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। लाल किला के पास हुए आतंकी विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने निजी अस्पतालों और क्लीनिकों को नोटिस भेज ऐसे चिकित्सकों विशेषकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई व चीन की चिकित्सीय डिग्री वाले चिकित्सकों के बारे में 48 घंटों के भीतर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। विस्फोट में बड़े पैमाने पर विदेशी डिग्री वाले चिकित्सकों की संलिप्तता के सामने आने के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है।

    पहले ही हो चुकी हैं कई गिरफ्तारियां

    जांच व सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि विस्फोट में सक्रिय 'डाॅक्टर आतंकी माॅड्यूल'' में विदेश से पढ़कर आए कुछ चिकित्सक या छात्रों की भूमिका हो सकती है। अब तक की कार्रवाई में फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े कई डाॅक्टरों और छात्रों को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

    नोटिस मिलने से इनकार न कर सके

    मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नोटिस दिल्ली पुलिस की सिविल लाइंस यूनिट, स्पेशल ब्रांच और नाॅर्थ जोन की टीम अलग-अलग अस्पतालों में जाकर नोटिस खुद सौंप रही हैं, ताकि कोई भी चिकित्सीय संस्था, अस्पताल और क्लीनिक इसे लेकर लापरवाही न बरतें या नोटिस मिलने से इनकार न कर सके।

    निजी अस्पताल या क्लीनिक में कार्यरत 

    साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि लाल किला विस्फोट की संवेदनशीलता को देखते हुए यह जानकारी 'अति आवश्यक और गोपनीय' है। दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच ने अपने नोटिस में उन सभी चिकित्सकों की पूरी जानकारी मांगी है, जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और चीन की विश्वविद्यालयों से चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस) की डिग्री हासिल की है और वर्तमान में दिल्ली के किसी निजी अस्पताल या क्लीनिक में कार्यरत हैं।

    जानकारी में यह सब देने को कहा गया

    नोटिस में अस्पतालों और क्लीनिकों निर्देश दिया गया है कि वे 48 घंटे के भीतर संबंधित चिकित्सक का नाम, पता, डिग्री का वर्ष, पंजीकरण नंबर, मोबाइल नंबर, फोटो, उनसे संबंधित वीडियो और कार्यरत विभाग की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। पुलिस ऐसे चिकित्सकों के मूल व वर्तमान पते के साथ उनके व्यवहार, अक्सर मिलने आने वाले लोगों और अस्पताल के कार्यावधि के बाद की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

    तुरंत पुलिस को दें सूचना

    दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ‘यह कार्रवाई केवल संदेह के आधार पर की जा रही है, किसी भी निर्दोष चिकित्सक को परेशान करने का इरादा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। आम लोगों से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।’

