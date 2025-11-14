दिल्ली में विस्फोट की जांच पहुंची तुर्कमान गेट मस्जिद तक, आतंकी उमर नबी के इस मस्जिद से सभी कनेक्शन की होगी पड़ताल

मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। लाल किले के बाहर हुए आतंकी विस्फोट के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) और दिल्ली पुलिस की संयुक्त जांच कई नए बिंदुओं पर केंद्रित हो गई है। सूत्रों के मुताबिक तुर्कमान गेट से बुधवार को दरगाह फैज इलाही मस्जिद से जमात से जुड़े कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और प्रारंभिक पूछताछ के बाद सभी को छोड़ दिया है।

संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी जानकारी के अनुसार, मस्जिद कमेटी के सदस्यों से भी जमातियों की आवाजाही और उनके मस्जिद में रुकने के दौरान दर्ज की गई एंट्री से संबंधित विस्तृत रिकाॅर्ड के बारे में पूछताछ की जा रही है।

एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इन जमातियों में से किसी का आतंकी डाॅ. उमर नबी से कोई सीधा या परोक्ष संपर्क था। सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया है कि भविष्य में भी जहां जरूरत होगी, वहां संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी।

क्या इस मस्जिद में अक्सर आता था उमर उधर, पुलिस की जांच अब आतंकी उमर नबी की गतिविधियों और उसके संपर्कों के नेटवर्क पर केंद्रित है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठ रहा है कि वह फरीदाबाद से सीधे तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद में ही क्यों गया।

पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या यह उसका पहला दौरा था या वह पहले भी यहां आता रहा है। जांचकर्ता मानते हैं कि विस्फोट से पहले दरगाह में उसकी मौजूदगी महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। वह वहां नमाज पढ़ने गया था या किसी खास व्यक्ति से मिलने इस एंगल से पड़ताल जारी है।

विस्फोटक से भरी कार मस्जिद के बाहर की थी पार्क इस बीच, पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज ने जांच को नई दिशा दी है। फुटेज के मुताबिक, उमर नबी विस्फोटक से भरी कार को लेकर तुर्कमान गेट इलाके में आया था और उसने उसे मस्जिद के बाहर सड़क पर ही पार्क कर दिया था।