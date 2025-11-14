Language
    दिल्ली में विस्फोट की जांच पहुंची तुर्कमान गेट मस्जिद तक, आतंकी उमर नबी के इस मस्जिद से सभी कनेक्शन की होगी पड़ताल

    By Mohammed Saqib Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:45 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली विस्फोट की जांच तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद तक बढ़ाई है। आतंकी उमर नबी के मस्जिद से संबंधों की जांच हो रही है, क्योंकि वह यहाँ युवाओं को कट्टरपंथी बनाता था। मस्जिद में तलाशी अभियान चलाया गया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस को संदेह है कि विस्फोट की साजिश में मस्जिद से जुड़े लोगों का हाथ हो सकता है। उमर नबी, जो फरार है, पर पहले भी बम धमाकों में शामिल होने का आरोप है।

    मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। लाल किले के बाहर हुए आतंकी विस्फोट के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) और दिल्ली पुलिस की संयुक्त जांच कई नए बिंदुओं पर केंद्रित हो गई है। सूत्रों के मुताबिक तुर्कमान गेट से बुधवार को दरगाह फैज इलाही मस्जिद से जमात से जुड़े कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और प्रारंभिक पूछताछ के बाद सभी को छोड़ दिया है।

    संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी

    जानकारी के अनुसार, मस्जिद कमेटी के सदस्यों से भी जमातियों की आवाजाही और उनके मस्जिद में रुकने के दौरान दर्ज की गई एंट्री से संबंधित विस्तृत रिकाॅर्ड के बारे में पूछताछ की जा रही है।

    एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इन जमातियों में से किसी का आतंकी डाॅ. उमर नबी से कोई सीधा या परोक्ष संपर्क था। सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया है कि भविष्य में भी जहां जरूरत होगी, वहां संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी।

    क्या इस मस्जिद में अक्सर आता था उमर

    उधर, पुलिस की जांच अब आतंकी उमर नबी की गतिविधियों और उसके संपर्कों के नेटवर्क पर केंद्रित है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठ रहा है कि वह फरीदाबाद से सीधे तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद में ही क्यों गया।

    पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या यह उसका पहला दौरा था या वह पहले भी यहां आता रहा है। जांचकर्ता मानते हैं कि विस्फोट से पहले दरगाह में उसकी मौजूदगी महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। वह वहां नमाज पढ़ने गया था या किसी खास व्यक्ति से मिलने इस एंगल से पड़ताल जारी है।

    विस्फोटक से भरी कार मस्जिद के बाहर की थी पार्क

    इस बीच, पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज ने जांच को नई दिशा दी है। फुटेज के मुताबिक, उमर नबी विस्फोटक से भरी कार को लेकर तुर्कमान गेट इलाके में आया था और उसने उसे मस्जिद के बाहर सड़क पर ही पार्क कर दिया था।

    फुटेज में यह भी साफ दिखता है कि मस्जिद में कुछ समय बिताने के बाद वह उसी कार को लेकर वहां से निकल गया। इससे यह संकेत मिलता है कि मस्जिद पहुंचना उसकी योजनाबद्ध गतिविधि का हिस्सा था। यह मस्जिद पहले दरगाह फैज इलाही थी। बाद में इस पर मस्जिद का निर्माण हो गया।

    यह भी पढ़ें- AIIO ने जारी किया फतवा: फिदायीन आतंकी डाॅ. उमर के लिए न पढ़ी जाएगी नमाज-ए-जनाजा और न मिलेगी कब्र को जमीन