दिल्ली भाजपा में बवाल, मुंडका विधायक गजेंद्र दराल पर मंडल अध्यक्ष से मारपीट का आरोप; पार्टी ने थमाया नोटिस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुंडका के विधायक गजेंद्र दराल और कंझावला के मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार को लेकर इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो भाजपा के लिए परेशानी का कारण बन गया है।

इसे लेकर विरोधी भी भाजपा को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहा हैं। पार्टी ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा है।

वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित

इंटरनेट मीडिया पर इन दिनों दो वीडियो प्रसारित है। उसे टैग करके लोग भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं। दोनों वीडियो सुनील कुमार की है। एक में उनके शरीर पर चोट के निशान हैं।

आरोप लगाया गया है कि मुंडका के विधायक गजेंद्र दराल व उनके समर्थकों ने उन्हें बंधक बनाकर बुरी तरह से मारपीट की। एक अन्य वीडियो जो कि उनके साथ मारपीट की घटना से पहले की बताई जा रही है में सुनील कुमार जाट समाज और महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं।

बताया जाता है कि इसी वीडियो के बाद उनके साथ मारपीट हुई है। कुछ लोग इंटरनेट मीडिया पर इन वीडियो प्रसारित कर इसे जातिगत मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विवाद रोकने में जुटी भाजपा बताया जाता है कि यह मामला तूल न पकड़े इसे लेकर भाजपा ने अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। वरिष्ठ नेता उस क्षेत्र के नेताओं से संपर्क कर विवाद को समाप्त करने की कवायद शुरू कर दी है।