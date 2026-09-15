दिल्ली भाजपा में बवाल, मुंडका विधायक गजेंद्र दराल पर मंडल अध्यक्ष से मारपीट का आरोप; पार्टी ने थमाया नोटिस
दिल्ली भाजपा में मुंडका विधायक गजेंद्र दराल पर कंझावला मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार से मारपीट का आरोप लगा है। पार्टी ...और पढ़ें
HighLights
मुंडका विधायक गजेंद्र दराल पर मंडल अध्यक्ष से मारपीट का आरोप
सुनील कुमार के जाट समाज और महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान सामने आए
भाजपा ने विवादित वीडियो पर दोनों नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा है
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुंडका के विधायक गजेंद्र दराल और कंझावला के मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार को लेकर इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो भाजपा के लिए परेशानी का कारण बन गया है।
इसे लेकर विरोधी भी भाजपा को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहा हैं। पार्टी ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा है।
वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित
इंटरनेट मीडिया पर इन दिनों दो वीडियो प्रसारित है। उसे टैग करके लोग भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं। दोनों वीडियो सुनील कुमार की है। एक में उनके शरीर पर चोट के निशान हैं।
आरोप लगाया गया है कि मुंडका के विधायक गजेंद्र दराल व उनके समर्थकों ने उन्हें बंधक बनाकर बुरी तरह से मारपीट की। एक अन्य वीडियो जो कि उनके साथ मारपीट की घटना से पहले की बताई जा रही है में सुनील कुमार जाट समाज और महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं।
बताया जाता है कि इसी वीडियो के बाद उनके साथ मारपीट हुई है। कुछ लोग इंटरनेट मीडिया पर इन वीडियो प्रसारित कर इसे जातिगत मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
विवाद रोकने में जुटी भाजपा
बताया जाता है कि यह मामला तूल न पकड़े इसे लेकर भाजपा ने अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। वरिष्ठ नेता उस क्षेत्र के नेताओं से संपर्क कर विवाद को समाप्त करने की कवायद शुरू कर दी है।
वहीं, इस मामले में दिल्ली प्रदेश भाजपा के महामंत्री विष्णु मित्तल ने दोनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा है। उन्हें 16 सितंबर तक प्रदेश अनुशासन समिति को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। स्पष्टीकरण मांगा है, जिससे यह आंतरिक विवाद गहरा गया है।
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