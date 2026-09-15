दिल्ली के तीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही मचा हड़कंप; पुलिस कर रही जांच

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली के तीन स्कूलों को मंगलवार सुबह बम की धमकी मिलने से एक बार फिर हड़कंप मच गया। यह धमकी स्कूलों को ईमेल पर मिली थी। धमकी मिलने के बाद सभी स्कूलों को खाली कराया गया।

दमकल विभाग के अनुसार उसे सुबह धौला कुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल से धमकी को लेकर कॉल मिली थी। सूचने मिलने पर पुलिस और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम अलर्ट की गईं और स्कूल खाली करा लिया गया।

सुरक्षाकर्मियों ने पूरे स्कूल कैंपस की गहनता से जांच की लेकिन उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके साथ ही पुलिस ने बम की धमकी को अफवाह करार दिया है। पुलिस ईमेल के स्रोत का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है।