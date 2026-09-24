विनय सहस्रबुद्धे को मिली दिल्ली BJP की कमान, इन सात दिग्गजों का भी बढ़ा कद

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा को लगभग दो वर्षों के अंतराल के बाद नया प्रभारी मिल गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्रबुद्धे को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उनके साथ लद्दाख के पूर्व सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल और पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्शना बेन जरदोश को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस नियुक्तियों से दिल्ली में संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, राष्ट्रीय स्तर पर भी दिल्ली के भाजपा नेताओं की अहमियत बढ़ी है। यहां के सात नेताओं को गुजरात और पंजाब सहित अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभारी और सह-प्रभारी का दायित्व दिया गया है।

दो साल बाद विनय सहस्रबुद्धे को कमान

उल्लेखनीय है कि बैजयंत जय पांडा दिल्ली के प्रभारी थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से वे यहां की संगठनात्मक गतिविधियों से दूर हो गए थे।

विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें फिर से चुनाव प्रभारी बनाया गया था, किंतु इसके बाद से दिल्ली में स्थायी प्रभारी का पद रिक्त था और सह-प्रभारी डाॅ. अलका गुर्जर ही कार्य देख रही थीं।

अब पार्टी ने विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली की कमान सौंपी है। वे वर्ष 2017 में दिल्ली नगर निगम चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं, जिसके कारण उन्हें यहां के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का अनुभव है।

उनके इस अनुभव का लाभ दिल्ली संगठन को मिलेगा। इन नई नियुक्तियों से न केवल संगठनात्मक कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों में भी सहायता मिलेगी।

7 नेताओं को अन्य राज्यों की जिम्मेदारी

राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के नेताओं को विभिन्न राज्यों में दायित्व मिलने से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को पंजाब का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ दिल्ली की निवर्तमान सह-प्रभारी डाॅ. अलका गुर्जर को भी पंजाब में सह-प्रभारी की जम्मेदारी मिली है।