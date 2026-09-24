विनय सहस्रबुद्धे को मिली दिल्ली BJP की कमान, इन सात दिग्गजों का भी बढ़ा कद
दिल्ली भाजपा को लगभग दो साल बाद विनय सहस्रबुद्धे के रूप में नया प्रभारी मिला है, साथ ही जामयांग त्सेरिंग नामग्याल और दर्शना बेन जरदोश सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।
HighLights
दिल्ली भाजपा को दो साल बाद मिला नया प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे
जामयांग त्सेरिंग नामग्याल और दर्शना बेन जरदोश सह-प्रभारी नियुक्त
दिल्ली के सात नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर मिली अहम जिम्मेदारियां
संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा को लगभग दो वर्षों के अंतराल के बाद नया प्रभारी मिल गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्रबुद्धे को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उनके साथ लद्दाख के पूर्व सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल और पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्शना बेन जरदोश को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस नियुक्तियों से दिल्ली में संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।
दूसरी ओर, राष्ट्रीय स्तर पर भी दिल्ली के भाजपा नेताओं की अहमियत बढ़ी है। यहां के सात नेताओं को गुजरात और पंजाब सहित अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभारी और सह-प्रभारी का दायित्व दिया गया है।
दो साल बाद विनय सहस्रबुद्धे को कमान
उल्लेखनीय है कि बैजयंत जय पांडा दिल्ली के प्रभारी थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से वे यहां की संगठनात्मक गतिविधियों से दूर हो गए थे।
विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें फिर से चुनाव प्रभारी बनाया गया था, किंतु इसके बाद से दिल्ली में स्थायी प्रभारी का पद रिक्त था और सह-प्रभारी डाॅ. अलका गुर्जर ही कार्य देख रही थीं।
अब पार्टी ने विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली की कमान सौंपी है। वे वर्ष 2017 में दिल्ली नगर निगम चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं, जिसके कारण उन्हें यहां के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का अनुभव है।
उनके इस अनुभव का लाभ दिल्ली संगठन को मिलेगा। इन नई नियुक्तियों से न केवल संगठनात्मक कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों में भी सहायता मिलेगी।
7 नेताओं को अन्य राज्यों की जिम्मेदारी
राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के नेताओं को विभिन्न राज्यों में दायित्व मिलने से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को पंजाब का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ दिल्ली की निवर्तमान सह-प्रभारी डाॅ. अलका गुर्जर को भी पंजाब में सह-प्रभारी की जम्मेदारी मिली है।
इसके अलावा, विधायक अजय महावर को गुजरात, सांसद कमलजीत सहरावत को महाराष्ट्र, कुलजीत सिंह चहल को राजस्थान और सांसद बांसुरी स्वराज को उत्तराखंड का सह-प्रभारी बनाया गया है।
वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री जय प्रकाश (जेपी) को अंडमान-निकोबार तथा विधायक राजकुमार भाटिया को लद्दाख का प्रभारी नियुक्त किया गया है।
यह पहला अवसर है जब दिल्ली से इतनी बड़ी संख्या में नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इससे पूर्व आशीष सूद जम्मू-कश्मीर और गोवा तथा सतीश उपाध्याय मध्य प्रदेश के सह प्रभारी थे।
यह हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के कुशल संगठन-कौशल का ही परिणाम है कि केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली जैसे छोटे राज्य से सात नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं।
- हर्ष मल्होत्रा, अध्यक्ष, भाजपा
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