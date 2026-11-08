क्रेटा से आए और दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की Creta ही चुरा ले गए बदमाश, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वाहन चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे अब राजनीतिक हस्तियों की गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व महापौर आदेश गुप्ता से जुड़ा है।

पश्चिम पटेल नगर स्थित उनके घर के बाहर खड़ी क्रेटा कार को बदमाश चोरी कर ले गए। चोरी करने आए चार बदमाश खुद क्रेटा कार से पहुंचे थे। इनमें से दो बदमाशों ने पहले उनकी कार का लॉक खोला और फिर उसे लेकर फरार हो गए, जबकि उनके दो साथी दूसरी कार में सवार होकर निकल गए।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआइआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिये आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, आदेश गुप्ता पश्चिम पटेल नगर इलॉक में परिवार के साथ रहते हैं। उनकी क्रेटा कार घर के सामने खड़ी होती थी। शनिवार सुबह जब उन्होंने घर के बाहर देखा तो कार गायब थी।

इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसमें सामने आया कि शनिवार सुबह करीब 5:40 बजे सफेद क्रेटा कार से चार बदमाश वहां पहुंचे थे। कुछ देर रुकने के बाद उनमें से दो बदमाश नीचे उतरे और घर के बाहर खड़ी उनकी क्रेटा कार का लॉक खोला। इसके बाद दोनों बदमाश कार में सवार हुए और फरार हो गए।

महीनेभर पहले भी की थी कोशिश इस वारदात ने इसलिए भी पुलिस की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बदमाश करीब एक महीने पहले भी उनकी कार चोरी करने का प्रयास कर चुके थे। हालॉक, उस समय वे कामयाब नहीं हो पाए थे। उस घटना के बाद आदेश गुप्ता ने पटेल नगर थाने में शिकायत भी दी थी। इसके बावजूद बदमाशों ने दोबारा उनकी कार को निशाना बनाया और इस बार चोरी करने में सफल रहे।