क्या दिल्ली के बैंकों में रहेगी तालाबंदी? आज से होनी थी हड़ताल, अब रातोंरात बदला फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अगर आप सोमवार को बैंक जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। दिल्ली समेत देशभर के बैंकों में 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल अब नहीं होगी।

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के बीच रविवार रात हुई बैठक में सहमति बनने के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सोमवार 28 सितंबर को दिल्ली में बैंक हड़ताल के कारण बंद नहीं रहेंगे और शाखाओं में सामान्य कामकाज जारी रहेगा। हालांकि, बैंक की सामान्य शाखा और स्थानीय स्तर पर घोषित अवकाश आदि के नियम अलग हो सकते हैं।

पांच दिवसीय बैंकिंग समेत कई मांगों पर बनी सहमति UFBU ने सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, पेंशन लाभों में सुधार, सभी पेंशनभोगियों के लिए समान महंगाई भत्ता (DA) फॉर्मूला और NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने का विकल्प देने समेत कई मांगों को लेकर 28 से 30 सितंबर तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का एलान किया था।

PLI को लेकर भी आगे होगी बातचीत स्केल IV और उससे ऊपर के बैंक अधिकारियों के लिए परफॉरमेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई। IBA यूनियनों और एसोसिएशनों की ओर से उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के लिए सरकार के समक्ष संशोधन का प्रस्ताव भेजने और इस पर आगे बातचीत करने के लिए तैयार हुआ है।