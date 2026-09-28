बैंक कर्मचारियों की तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल स्थगित, आईबीए और यूएफबीयू में बनी सहमति

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बैंकों में 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल फिलहाल टल गई है। रविवार रात इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आइबीए) और यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के बीच हुई वार्ता में कई मुद्दों पर सहमति बनने के बाद यूएफबीयू ने प्रस्तावित हड़ताल और आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया।

यूएफबीयू की ओर से रविवार रात जारी सर्कुलर के मुताबिक, शेष शनिवार को अवकाश घोषित करने के मुद्दे पर आइबीए और यूएफबीयू की उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति सभी विकल्पों पर विचार करेगी और सभी संबंधित पक्षों, खासकर ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने का प्रयास करेगी।