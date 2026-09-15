दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं को अब तीन हजार की जगह मिलेंगे छह हजार रुपये, मंत्रिपरिषद ने लिया निर्णय

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के मासिक प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया। अब उन्हें प्रति माह तीन हजार रुपये की जगह छह हजार रुपये मिलेंगे। यह वृद्धि दिल्ली में कार्यरत सभी आशा कार्यकर्ताओं पर लागू होगी। अन्य प्रोत्साहन पहले की तरह जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ता दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे घर-घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती हैं, परिवारों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करती हैं तथा गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं की देखभाल से संबंधित सेवाओं में सहयोग करती हैं।