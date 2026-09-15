दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं को अब तीन हजार की जगह मिलेंगे छह हजार रुपये, मंत्रिपरिषद ने लिया निर्णय
दिल्ली मंत्रिपरिषद ने आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन भत्ता दोगुना कर 3,000 से 6,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। ...और पढ़ें
HighLights
आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन भत्ता दोगुना हुआ।
अब उन्हें 3,000 की जगह 6,000 रुपये मिलेंगे।
यह वृद्धि दिल्ली की सभी आशा कार्यकर्ताओं पर लागू।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के मासिक प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया। अब उन्हें प्रति माह तीन हजार रुपये की जगह छह हजार रुपये मिलेंगे। यह वृद्धि दिल्ली में कार्यरत सभी आशा कार्यकर्ताओं पर लागू होगी। अन्य प्रोत्साहन पहले की तरह जारी रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ता दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे घर-घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती हैं, परिवारों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करती हैं तथा गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं की देखभाल से संबंधित सेवाओं में सहयोग करती हैं।
कोरोना के दौरान भी आशा कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की
स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों, सर्वेक्षणों और सामुदायिक बैठकों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कोरोना महामारी के दौरान भी आशा कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की थीं। दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। एक आशा कार्यकर्ता लगभग दो हजार लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान के सम्मान के साथ-साथ उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे उनके कार्य के प्रति उत्साह और सेवा निरंतरता को बल मिलेगा।
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