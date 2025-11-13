Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi AQI: आंशिक सुधार के बाद भी लगातार दूसरे दिन भी हवा दमघोंटू रही, एक्यूआई अब भी 'गंभीर' श्रेणी में

    By Sanjeev Gupta Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:26 AM (IST)

    दिल्ली में वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार के बावजूद, हवा लगातार दूसरे दिन भी दमघोंटू बनी रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अभी भी 'गंभीर' श्रेणी में है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और सरकार प्रदूषण कम करने के प्रयास कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हवा चलने के कारण बुधवार को वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखने को मिला। राजधानी का एक्यूआई रहा तो 'गंभीर' श्रेणी में ही, लेकिन उसके अंक कुछ कम हो गए। स्माग की परत कमोबेश वैसी ही बनी रही तो हवा भी दमघोंटू ही बनी हुई है। अगले दिन भी वायु गुणवत्ता की लगभग यही श्रेणी बनी रहने का पूर्वानुमान है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई 418 रहा। इस स्तर की हवा को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पूर्व मंगलवार को यह 428 था। यानी 24 घंटे के भीतर इसमें 10 अंकों की कमी देखने को मिल गई।

    सीपीसीबी के मुताबिक राजधानी के कुल 39 निगरानी स्टेशनों में से ज्यादातर पर वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में ही दर्ज हुई। एनसीआर के शहरों में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही। हालांकि स्विस एप आइक्यू एयर ने रात लगभग नौ बजे दिल्ली का एक्यूआई 336 यानी ''बहुत खराब'' श्रेणी में दर्शाया।

    बुधवार को भी देश भर में सर्वाधिक प्रदूषित दिल्ली ही रही। इतने ही एक्यूआई के साथ जींद भी दिल्ली के साथ रहा। अलबत्ता 408 एक्यूआई के साथ नोएडा दूसरे और 406 एक्यूआई के साथ रोहतक तीसरे नंबर पर रहा।

    आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को दिल्ली के पीएम 2.5 सांद्रता में पराली जलाने का योगदान 22.4 प्रतिशत था-जो इस सर्दी में अब तक खेतों में लगी आग का सबसे अधिक हिस्सा है।

    डीएसएस के ही आंकड़ों के अनुसार, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का हिस्सा 15.5 प्रतिशत रहा। परिवहन उत्सर्जन 19.3 प्रतिशत दर्ज किया गया। उपग्रह-आधारित आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को पंजाब में 312, हरियाणा में 72 और उत्तर प्रदेश में 322 खेतों में आग लगने की घटनाएं हुईं।

    डीएसएस के अनुमानों के अनुसार बृहस्पतिवार को दिल्ली के पीएम 2.5 में पराली जलाने से होने वाला योगदान घटकर 10.1 प्रतिशत ही रहने का अनुमान है, जबकि परिवहन से होने वाले उत्सर्जन बढ़कर 19.3 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

    दिल्ली के लिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, बृहस्पतिवार से वायु गुणवत्ता ''बहुत खराब'' श्रेणी में रहने की संभावना है।

    जहां तक मौसम का सवाल है तो दिल्ली के तापमान में गिरावट जारी है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम था। अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम था।

    बृहस्पतिवार के लिए, मौसम विभाग ने सुबह में हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया है। दिन में आसमान साफ रहेगा। धूप भी खिली रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 26 और 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

    यह भी पढ़ें- पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में अपील याचिका पर दिल्ली HC ने जताई चिंता, कहा-पहले देरी पर होगी सुनवाई