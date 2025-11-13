Delhi AQI: आंशिक सुधार के बाद भी लगातार दूसरे दिन भी हवा दमघोंटू रही, एक्यूआई अब भी 'गंभीर' श्रेणी में

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हवा चलने के कारण बुधवार को वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखने को मिला। राजधानी का एक्यूआई रहा तो 'गंभीर' श्रेणी में ही, लेकिन उसके अंक कुछ कम हो गए। स्माग की परत कमोबेश वैसी ही बनी रही तो हवा भी दमघोंटू ही बनी हुई है। अगले दिन भी वायु गुणवत्ता की लगभग यही श्रेणी बनी रहने का पूर्वानुमान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई 418 रहा। इस स्तर की हवा को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पूर्व मंगलवार को यह 428 था। यानी 24 घंटे के भीतर इसमें 10 अंकों की कमी देखने को मिल गई।

सीपीसीबी के मुताबिक राजधानी के कुल 39 निगरानी स्टेशनों में से ज्यादातर पर वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में ही दर्ज हुई। एनसीआर के शहरों में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही। हालांकि स्विस एप आइक्यू एयर ने रात लगभग नौ बजे दिल्ली का एक्यूआई 336 यानी ''बहुत खराब'' श्रेणी में दर्शाया।



बुधवार को भी देश भर में सर्वाधिक प्रदूषित दिल्ली ही रही। इतने ही एक्यूआई के साथ जींद भी दिल्ली के साथ रहा। अलबत्ता 408 एक्यूआई के साथ नोएडा दूसरे और 406 एक्यूआई के साथ रोहतक तीसरे नंबर पर रहा।



आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को दिल्ली के पीएम 2.5 सांद्रता में पराली जलाने का योगदान 22.4 प्रतिशत था-जो इस सर्दी में अब तक खेतों में लगी आग का सबसे अधिक हिस्सा है।