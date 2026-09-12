दिल्ली में 20000 से ज्यादा फोरेंसिक रिपोर्ट लंबित, अब शेख सराय में बनेगी नई FSL; 151 करोड़ रुपये मंजूर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रोहिणी स्थित फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) पर बोझ अधिक होने से समय पर जांच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है। इस कारण आपराधिक मामलों में लोगों को न्याय मिलने में विलंब होता है।

इसके समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने शेख सराय में अत्याधुनिक क्षेत्रीय एफएसएल बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में इस परियोजना के लिए 151.81 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई है।

एक मात्र रोहिणी स्थित एफएसएल में प्रति माह लगभग दो हजार मामले पहुंचते हैं। बोझ अधिक होने के कारण यहां 20,000 से अधिक फोरेंसिक रिपोर्ट लंबित हैं। सबसे अधिक लंबित मामले साइबर अपराध से संबंधित हैं। समय पर न्याय मिलने की चुनौती समय पर वैज्ञानिक जांच नहीं होने से रक्त, लार या बाल जैसे जैविक नमूनों को भी नुकसान पहुंचता है। इससे गलत परिणाम आने या महत्वपूर्ण साक्ष्य के पूरी तरह नष्ट हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। फोरेंसिक रिपोर्ट में देरी समय पर न्याय सुनिश्चित करने में बड़ी बाधा है।

फोरेंसिक साक्ष्य के बिना, अदालती मामले अक्सर वर्षों तक खिंचते रहते हैं। पीड़ित और उनके परिवार लंबे समय तक अनिश्चितता का सामना करने के लिए मजबूर होते हैं और आरोपित या तो जमानत पर बाहर या जेल में सड़ते रहते हैं।