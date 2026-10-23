यमुना किनारे बनेगी 4.7 किमी लंबी की दीवार, दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार का बड़ा कदम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में बाढ़ और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 622 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

यमुना किनारे 4.7 किलोमीटर लंबी आरसीसी दीवार बनाई जाएगी, जबकि नालों से निकलने वाली गाद के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए 260 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाएं शुरू करने की तैयारी है।

इसके अलावा नालों के किनारे हरित क्षेत्र विकसित करने और सौंदर्यीकरण की योजना पर भी चर्चा हुई।

यमुना किनारे 4.7 किमी लंबी दीवार बनेगी

यमुना का जलस्तर बढ़ने पर निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा कम करने के लिए मैगजीन रोड नाले से ओल्ड रेलवे ब्रिज तक 4.7 किलोमीटर लंबी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) दीवार बनाई जाएगी। इस परियोजना पर 99 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इससे यमुना के संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा मजबूत करने और बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी। गाद के निस्तारण पर खर्च होंगे 260 करोड़ रुपये नालों की सफाई के बाद निकलने वाली गाद का निस्तारण बड़ी समस्या बना हुआ है। कई जगह गाद नालों के किनारे या सड़कों पर पड़ी रहती है। बारिश के दौरान यह वापस नालों में पहुंच जाती है, जिससे सफाई का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता।

इस समस्या से निपटने के लिए 260 करोड़ रुपये की तीन बायोमाइनिंग परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इससे नजफगढ़ नाले समेत अन्य प्रमुख नालों से निकलने वाली गाद के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण में मदद मिलेगी। नालों के किनारे विकसित होंगे हरित क्षेत्र दिल्ली के दूसरे नालों के किनारे भी बारापुला की तर्ज पर हरित क्षेत्र विकसित करने और सौंदर्यीकरण पर चर्चा हुई। इसके तहत पैदल रास्ते, पौधारोपण, रोशनी और सुरक्षा के लिए फेंसिंग विकसित करने की योजना है।