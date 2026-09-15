दिल्ली में बनेंगे 500 आधुनिक सार्वजनिक शौचालय, 266 करोड़ मंजूर; सोलर पैनल-CCTV समेत होंगी हाईटेक सुविधाएं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। इस क्षेत्र में लगातार नई योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने नागरिकों और पर्यटकों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली दिल्ली सरकार की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने राजधानी में पहले चरण में 500 आधुनिक सार्वजनिक शौचालय ब्लाक बनाने के लिए 266.26 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इनका निर्माण पर्यटन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। खास बात यह है कि इन शौचालयों में सामान्य सुविधाओं के साथ सोलर पैनल, सीसीटीवी, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इनसिनरेटर यानी कचरा जलाने वाली मशीन का उपयोग जैसी व्यवस्थाएं भी होंगी।

महिलाओं और दिव्यांगजनों की जरूरतों पर विशेष ध्यान सरकार की योजना पहले चरण में 500 शौचालय ब्लाक बनाने की है। इसके सफल होने के बाद दूसरे चरण में 500 और ब्लाक तैयार किए जाएंगे। निर्माण कार्य 14 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है। नई परियोजना में महिलाओं और दिव्यांगजनों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया गया है।