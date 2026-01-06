Language
    दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे का असर, 6 उड़ानें रद; 150 विमानों ने देरी से भरी उड़ान

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:58 PM (IST)

    दिल्ली में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण मंगलव ...और पढ़ें

    दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे ने हवाई यातायात की रफ्तार पर लगाम लगा दी।

    जागरण संवाददता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे ने हवाई यातायात की रफ्तार पर लगाम लगा दी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आइजीआइ) पर आज सुबह दृश्यता का स्तर बेहद कम दर्ज किया गया, जिससे विमानों के संचालन में भारी बाधा आई।

    आंकड़ों के मुताबिक, मौसम की मार के कारण मंगलवार को कुल 6 उड़ानें रद की गई और 150 से अधिक विमान अपने निर्धारित समय से देरी से संचालित हुई।

    दूसरे शहरों में की गई सुरक्षित लैंडिंग

    मंगलवार तड़के रनवे पर दृश्यता का स्तर काफी गिर गया था। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाले 3 विमानों को सुरक्षित लैंडिंग के लिए दूसरे शहर (जयपुर और लखनऊ) की ओर डायवर्ट करना पड़ा। हालांकि एयरपोर्ट पर कैट-III तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन टेक-ऑफ के लिए आवश्यक न्यूनतम दृश्यता न होने के कारण उड़ानों के प्रस्थान में 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की देरी देखी गई है।

    उड़ानों में हो रही लगातार देरी और रद्दीकरण की वजह से टर्मिनलों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन के संपर्क में रहें और आधिकारिक वेबसाइट पर फ्लाइट स्टेटस की जांच करते रहें।

