दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर बम विस्फोट की धमकी से मचा हड़कंप, इंडिगो पोर्टल पर भेजा गया खौफनाक मेल
दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर बम विस्फोट की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। इंडिगो पोर्टल पर भेजे गए एक धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं और जांच शुरू कर दी। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ईमेल भेजने वाले की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (आईजीआई) के टर्मिनल-3 पर बम की धमकी का ईमेल मिलने से सनसनी मच गई। जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत अलर्ट जारी कर टर्मिनल पर सघन जांच शुरू की। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन घंटों की तलाशी के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बाद में फायर विभाग ने पुष्टि की कि यह धमकी झूठी थी।
इस संबंध में डीएफएस की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर बम की धमकी मिलने की सूचना के बाद तुरंत सुरक्षा जांच शुरू की गई। बाद में फायर विभाग ने पुष्टि की कि यह धमकी झूठी थी।
वहीं, इस बारे में दिल्ली पुलिस ने बताया कि धमकी वाला ईमेल इंडिगो की शिकायत पोर्टल पर प्राप्त हुआ था, जिसमें दिल्ली, चेन्नई और गोवा के एयरपोर्ट्स का उल्लेख किया गया था। सभी स्थानों पर एहतियाती जांच की गई।
