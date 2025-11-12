दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर बम विस्फोट की धमकी से मचा हड़कंप, इंडिगो पोर्टल पर भेजा गया खौफनाक मेल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (आईजीआई) के टर्मिनल-3 पर बम की धमकी का ईमेल मिलने से सनसनी मच गई। जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत अलर्ट जारी कर टर्मिनल पर सघन जांच शुरू की। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन घंटों की तलाशी के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बाद में फायर विभाग ने पुष्टि की कि यह धमकी झूठी थी।

