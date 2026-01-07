दिल्ली की हवा 'बेहद खराब', रेड जोन में ज्यादातर इलाकों का AQI; देश भर में कोहरा कहीं कम तो कहीं ज्यादा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में बुधवार की सुबह हवा बेहद खराब दर्ज की गई। सुबह सात बजे दिल्ली का AQI 302 दर्ज किया गया। शहर के ज्यादातर इलाकों में हवा रेड जोन में आ गई। कई इलाकों में AQI 350 से भी ऊपर दर्ज किया गया।

साथ ही देशभर के कई हवाई अड्डों पर बुधवार सुबह बहुत घना कोहरा देखा गया, जिससे उड़ानों पर भारी असर पड़ा। हालांकि दिल्ली-एनसीआर में कोहरे का कम असर रहा। कोहरे की वजह से प्रदूषक कण हवा में फंस जाते हैं, जिससे प्रदूषण का असर और ज्यादा देर तक बना रहता है।