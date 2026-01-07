दिल्ली की हवा 'बेहद खराब', रेड जोन में ज्यादातर इलाकों का AQI; देश भर में कोहरा कहीं कम तो कहीं ज्यादा
दिल्ली में बुधवार सुबह वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' दर्ज की गई, कई इलाकों में AQI 302 से 361 तक पहुंचा और हवा रेड जोन में रही। देशभर के कई हवाई अड्डों पर ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में बुधवार की सुबह हवा बेहद खराब दर्ज की गई। सुबह सात बजे दिल्ली का AQI 302 दर्ज किया गया। शहर के ज्यादातर इलाकों में हवा रेड जोन में आ गई। कई इलाकों में AQI 350 से भी ऊपर दर्ज किया गया।
साथ ही देशभर के कई हवाई अड्डों पर बुधवार सुबह बहुत घना कोहरा देखा गया, जिससे उड़ानों पर भारी असर पड़ा। हालांकि दिल्ली-एनसीआर में कोहरे का कम असर रहा। कोहरे की वजह से प्रदूषक कण हवा में फंस जाते हैं, जिससे प्रदूषण का असर और ज्यादा देर तक बना रहता है।
दिल्ली-NCR AQI रिपोर्ट
|इलाका
|AQI
|स्थिति
|नेहरू नगर
|361
|गंभीर
|आनंद विहार
|351
|बहुत खराब
|चाँदनी चौक
|347
|बहुत खराब
|ओखला फेज-2
|345
|बहुत खराब
|जहाँगीरपुरी
|346
|बहुत खराब
|पूसा
|348
|बहुत खराब
|आर. के. पुरम
|341
|बहुत खराब
|पंजाबी बाग
|327
|बहुत खराब
|पटपड़गंज
|334
|बहुत खराब
|रोहिणी
|323
|बहुत खराब
|द्वारका NSIT
|234
|खराब
|IGI एयरपोर्ट T3
|242
|खराब
|बवाना
|191
|मध्यम
दिल्ली के अधिकतर स्टेशन Very Poor और Red Zone में दर्ज किए गए हैं।
देशभर में कोहरे का कहर
|एयरपोर्ट
|दृश्यता (मीटर)
|कोहरे की स्थिति
|आगरा
|0 m
|अत्यंत घना कोहरा
|तेजपुर
|0 m
|अत्यंत घना कोहरा
|भटिंडा
|0 m
|अत्यंत घना कोहरा
|अमृतसर
|50 m
|घना कोहरा
|जयपुर
|50 m
|घना कोहरा
|कोलकाता
|100 m
|घना कोहरा
|जम्मू
|200 m
|मध्यम कोहरा
|कानपुर
|200 m
|मध्यम कोहरा
|अंबाला
|400 m
|मध्यम कोहरा
|चंडीगढ़
|600 m
|हल्का कोहरा
|दिल्ली – पालम
|800 m
|हल्का कोहरा
|दिल्ली – सफदरजंग
|800 m
|हल्का कोहरा
(IMD के अनुसार सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की स्थिति)
स्वास्थ्य पर असर
- आंखों में जलन
- गले में खराश
- सांस फूलना
- अस्थमा और हार्ट पेशेंट के लिए गंभीर खतरा
यह भी पढ़ें- दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे का असर, 6 उड़ानें रद; 150 विमानों ने देरी से भरी उड़ान
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।