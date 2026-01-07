Language
    दिल्ली की हवा 'बेहद खराब', रेड जोन में ज्यादातर इलाकों का AQI; देश भर में कोहरा कहीं कम तो कहीं ज्यादा

    By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 07:59 AM (IST)

    दिल्ली में बुधवार सुबह वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' दर्ज की गई, कई इलाकों में AQI 302 से 361 तक पहुंचा और हवा रेड जोन में रही। देशभर के कई हवाई अड्डों पर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में बुधवार की सुबह हवा बेहद खराब दर्ज की गई। सुबह सात बजे दिल्ली का AQI 302 दर्ज किया गया। शहर के ज्यादातर इलाकों में हवा रेड जोन में आ गई। कई इलाकों में AQI 350 से भी ऊपर दर्ज किया गया।

    साथ ही देशभर के कई हवाई अड्डों पर बुधवार सुबह बहुत घना कोहरा देखा गया, जिससे उड़ानों पर भारी असर पड़ा। हालांकि दिल्ली-एनसीआर में कोहरे का कम असर रहा। कोहरे की वजह से प्रदूषक कण हवा में फंस जाते हैं, जिससे प्रदूषण का असर और ज्यादा देर तक बना रहता है। 

     

    दिल्ली-NCR AQI रिपोर्ट

    इलाका AQI स्थिति
    नेहरू नगर 361 गंभीर
    आनंद विहार 351 बहुत खराब
    चाँदनी चौक 347 बहुत खराब
    ओखला फेज-2 345 बहुत खराब
    जहाँगीरपुरी 346 बहुत खराब
    पूसा 348 बहुत खराब
    आर. के. पुरम 341 बहुत खराब
    पंजाबी बाग 327 बहुत खराब
    पटपड़गंज 334 बहुत खराब
    रोहिणी 323 बहुत खराब
    द्वारका NSIT 234 खराब
    IGI एयरपोर्ट T3 242 खराब
    बवाना 191 मध्यम

    दिल्ली के अधिकतर स्टेशन Very Poor और Red Zone में दर्ज किए गए हैं।

     देशभर में कोहरे का कहर 

    एयरपोर्ट दृश्यता (मीटर) कोहरे की स्थिति
    आगरा 0 m अत्यंत घना कोहरा
    तेजपुर 0 m अत्यंत घना कोहरा
    भटिंडा 0 m अत्यंत घना कोहरा
    अमृतसर 50 m घना कोहरा
    जयपुर 50 m घना कोहरा
    कोलकाता 100 m घना कोहरा
    जम्मू 200 m मध्यम कोहरा
    कानपुर 200 m मध्यम कोहरा
    अंबाला 400 m मध्यम कोहरा
    चंडीगढ़ 600 m हल्का कोहरा
    दिल्ली – पालम 800 m हल्का कोहरा
    दिल्ली – सफदरजंग 800 m हल्का कोहरा

    (IMD के अनुसार सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की स्थिति)

    स्वास्थ्य पर असर

    • आंखों में जलन
    • गले में खराश
    • सांस फूलना
    • अस्थमा और हार्ट पेशेंट के लिए गंभीर खतरा

    यह भी पढ़ें- दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे का असर, 6 उड़ानें रद; 150 विमानों ने देरी से भरी उड़ान

     