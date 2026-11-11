दिल्ली में दिवाली की रात 3,000 के पार पहुंचा PM स्तर, 36 स्टेशनों से डेटा हुआ था गायब; चिंता में एक्सपर्ट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीपावली की रात दिल्ली के अधिकांश प्रदूषण निगरानी स्टेशनों से आंकड़े गायब हो गए थे। इसे लेकर निगरानी केंद्रों की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े हो रहे थे।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) डीपीसीसी द्वारा न्यूनतम आंकड़े जारी किए गए हैं जिससे पता चलता है कि सोमवार तड़के पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) की सांद्रता निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक बढ़ गई।

पीएम 2.5 की अनुमेय सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 10 की 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होती है। इसकी तुलना में यह स्तर तीन हजार तक पहुंच गया था।

आधी रात तक 36 स्टेशनों का डाटा हुआ गायब

रविवार शाम 7 बजे केवल एक निगरानी स्टेशन के आंकड़े नहीं आ रहे थे। लेकिन, मध्य रात्रि के बाद यह संख्या 36 हो गई थी। सेंटर फॉर रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर के विश्लेषक मनोज कुमार का कहना है कि उस रात के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े अभी भी उपलब्ध नहीं हैं।