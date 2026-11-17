जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के जहांगीरपुरी में मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास मंगलवार सुबह एक ऐसी घटना हुई, जिससे पूरा इलाका दहशत में है।

मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास बाइक सवार करीब 6 बदमाशों ने तीन दोस्तों पर चाकू और ईंट-पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया और फरार हो गए।

अब तक मिली जानकारी के अनुसार, इनमें से एक युवक पर करीब 8 जगह चाकू मारे। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और एनएनजेपी अस्पताल में भर्ती है।