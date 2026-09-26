दिल्ली में 4 मंजिला फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू; 3 लोग झुलसे

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। समयपुर बादली औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 में शनिवार तड़के प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दमकल विभाग को कई गाड़ियां मौके पर भेजनी पड़ीं।

करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद सुबह तीन बजे आग पर काबू पाया गया। हादसे में तीन लोग को मामूली रूप से झुलसे हैं, जिन्हें आसपास के लोगों ने दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले अंबेडकर अस्पताल पहुंचाया।

रात 12:35 बजे फैक्ट्री में लगी आग

दमकल विभाग के अनुसार, आग रात करीब 12:35 बजे फैक्ट्री नंबर-44, गेट नंबर-5 पर लगी। सूचना मिलते ही दो वाटर टेंडर, तीन वाटर बाउजर और एक क्विक रिस्पाॅन्स व्हीकल मौके पर भेजे गए। आग बढ़ने पर रात करीब एक बजे अतिरिक्त दमकल गाड़ियां भी भेजी गईं।

रात 1:20 बजे आग को 'मेक-6' घोषित किया गया। इसके बाद ब्रोंटो स्काईलिफ्ट मशीन भी मौके पर बुलाई गई। फैक्ट्री में प्लास्टिक मोल्डिंग का काम होता था। भवन में बेसमेंट, भूतल, पहली और दूसरी मंजिल के अलावा छत पर अस्थायी ढांचा भी बना था। इसका क्षेत्रफल करीब 250 वर्ग गज बताया गया है।

तीन लोगों को मामूली चोट, अस्पताल से छुट्टी हादसे में धर्मवीर (32), मोहम्मद सरुख (41) और अमित (34) को मामूली रूप से झुलस गए। तीनों को आसपास के लोगों ने अंबेडकर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।