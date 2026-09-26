दिल्ली में 4 मंजिला फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू; 3 लोग झुलसे
बाहरी दिल्ली के समयपुर बादली औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिस पर दमकल कर्मियों ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया।
HighLights
समयपुर बादली औद्योगिक क्षेत्र की प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में भीषण आग लगी
दमकल विभाग ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया
हादसे में तीन लोग मामूली रूप से झुलसे, प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। समयपुर बादली औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 में शनिवार तड़के प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दमकल विभाग को कई गाड़ियां मौके पर भेजनी पड़ीं।
करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद सुबह तीन बजे आग पर काबू पाया गया। हादसे में तीन लोग को मामूली रूप से झुलसे हैं, जिन्हें आसपास के लोगों ने दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले अंबेडकर अस्पताल पहुंचाया।
रात 12:35 बजे फैक्ट्री में लगी आग
दमकल विभाग के अनुसार, आग रात करीब 12:35 बजे फैक्ट्री नंबर-44, गेट नंबर-5 पर लगी। सूचना मिलते ही दो वाटर टेंडर, तीन वाटर बाउजर और एक क्विक रिस्पाॅन्स व्हीकल मौके पर भेजे गए। आग बढ़ने पर रात करीब एक बजे अतिरिक्त दमकल गाड़ियां भी भेजी गईं।
रात 1:20 बजे आग को 'मेक-6' घोषित किया गया। इसके बाद ब्रोंटो स्काईलिफ्ट मशीन भी मौके पर बुलाई गई। फैक्ट्री में प्लास्टिक मोल्डिंग का काम होता था। भवन में बेसमेंट, भूतल, पहली और दूसरी मंजिल के अलावा छत पर अस्थायी ढांचा भी बना था। इसका क्षेत्रफल करीब 250 वर्ग गज बताया गया है।
तीन लोगों को मामूली चोट, अस्पताल से छुट्टी
हादसे में धर्मवीर (32), मोहम्मद सरुख (41) और अमित (34) को मामूली रूप से झुलस गए। तीनों को आसपास के लोगों ने अंबेडकर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
सुबह करीब तीन बजे आग पर काबू पाया गया। इसके बाद 3:15 बजे 'स्टॉप' संदेश जारी किया गया और दमकल कर्मियों ने कूलिंग का काम जारी रखा।
अलीपुर में टेंट गोदाम भी जलकर खाक
एक अन्य घटना में अलीपुर इलाके में दीन दयाल बाजार के पास एक टेंट गोदाम में आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया।
आग में टेंट का सामान और अन्य वस्तुएं जलकर खाक हो गईं। हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है।
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