दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा में नहीं होगी बिजली की टेंशन, 24 घंटे में मिलेगा अस्थायी कनेक्शन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रामलीला मंचन और दुर्गा पूजा सहित अन्य आयोजन में किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए आयोजकों को आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर तत्काल अस्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा।

बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) के कार्यालयों के साथ ही आनलाइन भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। त्योहार के दिनों में बिजली आपूर्ति में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए डिस्काम की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

वायु प्रदूषण को ध्यान में रखखर दिल्ली में डीजल जनरेटर पर रोक है। ऐसे में धार्मिक व अन्य आयोजनों में बिजली कनेक्शन लेने में किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए तत्काल बिजली कनेक्शन देने की सेवा शुरू की गई है।

कस्टमर केयर, वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर करना होगा आवेदन इसके लिए संबंधित डिविजनल कार्यालय, कस्टमर केयर सेंटर के साथ ही डिस्काम की वेबसाइट, मोबाइल एप, वाट्सएप नंबर पर आवेदन करना होगा। आवेदन और डिमांड नोट जमा होने के बाद मीटर उपलब्ध कराकर कनेक्शन जारी किया जाएगा।