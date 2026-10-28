14 साल का बच्चा, 300 रुपये का लालच और 47 पेटी शराब... दिल्ली में शराब तस्करी का चौंकाने वाला खुलासा

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में शराब तस्करी के लिए 14 साल के बच्चे का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। दक्षिण जिला पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (एएटीएस) ने जौनापुर गांव बस स्टैंड के पास एक वैगनआर कार को रोककर हरियाणा में बिक्री के लिए निर्धारित अलग-अलग ब्रांड की शराब की 47 पेटियां बरामद की हैं।

पुलिस ने कार चला रहे 14 वर्षीय बच्चे को पकड़ा है। बच्चे ने पूछताछ में बताया कि समीर जायसवाल उर्फ राजा और उसके साथी उसे शराब की खेप पहुंचाने के लिए वाहन और शराब उपलब्ध कराते थे। इसके बदले उसे एक चक्कर के 300 रुपये दिए जाते थे।

पिछली सीट और डिग्गी से अलग-अलग ब्रांड की 47 पेटी शराब मिली कार की तलाशी लेने पर पिछली सीट और डिग्गी से अलग-अलग ब्रांड की शराब की 47 पेटियां मिलीं। पुलिस ने शराब की खेप के साथ वैगनआर कार और एक ओप्पो एफ19 मोबाइल फोन जब्त किया है।