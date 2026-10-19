दिल्ली में बंपर छूट पर खरीदें सस्ता फ्लैट, आ गई DDA की धांसू योजना; बुकिंग से कीमत तक जानिए सबकुछ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में अपना घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने नई आवास योजना पेश की है।

‘डीडीए आवास निवेश योजना-2026’ (Delhi Housing Scheme) के तहत नरेला में निम्न आय वर्ग श्रेणी (एलआईजी) के 2516 फ्लैट 25 प्रतिशत छूट के साथ उपलब्ध कराए गए हैं। सभी फ्लैट पहले आओ, पहले पाओ की नीति पर उपलब्ध होंगे। छूट के बाद इनकी शुरुआती कीमत करीब 14.95 लाख रुपये होगी।

योजना के लिए 14 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जो अभी जारी है। फ्लैटों की बुकिंग (DDA Flat Booking 2026) मंगलवार को दोपहर 12 बजे से की जा सकेगी। 1496 फ्लैट शामिल डीडीए के अनुसार, योजना के फ्लैट नरेला के सेक्टर जी-2 से जी-6 के पॉकेट-3 और पॉकेट-6 में हैं। इनमें पॉकेट-3 के 1020 और पॉकेट-6 के 1496 फ्लैट शामिल हैं। फ्लैट का क्षेत्रफल करीब 49.90 वर्गमीटर है, जिसमें साझा क्षेत्र भी शामिल है।

डीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध योजना की विवरण पुस्तिका डीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। इच्छुक आवेदक डीडीए के आवास पोर्टल के माध्यम से बुकिंग कर सकेंगे। पोर्टल पर पहले से पंजीकृत लोगों को दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी।