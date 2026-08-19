रक्षाबंधन पर DDA का तोहफा: 'नागरिक आवास योजना' में 1,287 नए फ्लैट शामिल, 28 अगस्त से शुरू होगी बुकिंग
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नागरिक आवास योजना-2026 के तहत नरेला में 1,287 नए फ्लैट शामिल किए हैं, जिनमें एमआईजी और एचआईजी श्रेणियां हैं। इन फ्लैटों की बुकिंग 28 अगस्त को रक्षाबंधन से शुरू होगी और 25% छूट के साथ 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर आवंटन होगा।
HighLights
डीडीए ने नरेला में 1,287 नए फ्लैट जोड़े।
28 अगस्त रक्षाबंधन से बुकिंग शुरू, 25% छूट।
'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर होगा आवंटन।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नागरिक आवास योजना-2026 के तहत नरेला में 1,287 और फ्लैट बिक्री के लिए जोडे़ हैं। इनमें 790 एमआईजी और 497 एचआईजी फ्लैट शामिल हैं। इन फ्लैटों पर पहले की तरह 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बुकिंग 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन पर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। फ्लैटों का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
ये फ्लैट नरेला के पॉकेट-3 और पॉकेट-4, सेक्टर ए1-ए4 में हैं। डीडीए के अनुसार, अतिरिक्त फ्लैटों की पेशकश उसी नियम और शर्तों पर की गई है, जो जनवरी में शुरू की गई नागरिक आवास योजना में लागू हैं।
73 लाख से शुरू होगी कीमत
पॉकेट-3 में 386 एमआइजी फ्लैट हैं। इनका क्षेत्रफल 126.1 से 140.1 वर्गमीटर और 25 प्रतिशत छूट के बाद कीमत 73.02 लाख से 81.12 लाख रुपये के बीच होगी। इसी पॉकेट में 230 एचआइजी फ्लैट हैं। इनकी कीमत छूट के बाद 100.96 लाख से 116.39 लाख रुपये के बीच होगी।
पॉकेट-4 में 404 एमआइजी फ्लैट हैं। इनकी कीमत 25 प्रतिशत छूट के बाद 73.71 से 81.96 लाख रुपये के बीच होगी। वहीं 267 एचआइजी फ्लैटों की कीमत छूट के बाद 96.86 लाख से 112.16 लाख रुपये के बीच होगी।
डीडीए के आवास पोर्टल कर सकते हैं पंजीकरण
इन कीमतों के अलावा रखरखा, कन्वर्जन और पानी के कनेक्शन का शुल्क मांग-सह-आवंटन पत्र जारी करते समय अलग से लिए जाएंगे। इच्छुक खरीदार डीडीए के आवास पोर्टल पर चल रही नागरिक आवास योजना-2026 में पंजीकरण कर सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति डीडीए की किसी अन्य पहले आओ पहले पाओ हाउसिंग स्कीम में पहले से पंजीकृत है, तो उसे इस योजना के लिए दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी।
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