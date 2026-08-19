रक्षाबंधन पर DDA का तोहफा: 'नागरिक आवास योजना' में 1,287 नए फ्लैट शामिल, 28 अगस्त से शुरू होगी बुकिंग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नागरिक आवास योजना-2026 के तहत नरेला में 1,287 और फ्लैट बिक्री के लिए जोडे़ हैं। इनमें 790 एमआईजी और 497 एचआईजी फ्लैट शामिल हैं। इन फ्लैटों पर पहले की तरह 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बुकिंग 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन पर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। फ्लैटों का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।



ये फ्लैट नरेला के पॉकेट-3 और पॉकेट-4, सेक्टर ए1-ए4 में हैं। डीडीए के अनुसार, अतिरिक्त फ्लैटों की पेशकश उसी नियम और शर्तों पर की गई है, जो जनवरी में शुरू की गई नागरिक आवास योजना में लागू हैं।

73 लाख से शुरू होगी कीमत पॉकेट-3 में 386 एमआइजी फ्लैट हैं। इनका क्षेत्रफल 126.1 से 140.1 वर्गमीटर और 25 प्रतिशत छूट के बाद कीमत 73.02 लाख से 81.12 लाख रुपये के बीच होगी। इसी पॉकेट में 230 एचआइजी फ्लैट हैं। इनकी कीमत छूट के बाद 100.96 लाख से 116.39 लाख रुपये के बीच होगी।